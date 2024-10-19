Из-за Хэллоуина поднялась буря: Совет этнической культуры призывает отказаться от мероприятий

ССЭК предлагает альтернативу – акцию добра, памяти и единства перед Днем Всех Святых.
Мероприятия, связанные с Хэллоуином в Литве длятся не только 31 октября – многие начинают проводить с середины месяца, длятся они до второй недели ноября, включая День Всех Святых и День поминовения усопших.
ССЭК напоминает, что традиции Хэллоуина восходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история праздника началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии и связана с празднеством Самайн (праздник имел сельскохозяйственное и сезонное значение, переход от лета к зиме). Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы.
С приходом христианства, праздник стали праздновать в канун Дня Всех Святых.
Во второй половине XIX в. ирландские и шотландские иммигранты в США стали на этот праздник делать маски. Ряженные в масках ходили по домам, шалили и выпрашивали угощение.
Представители центра отмечают, что в Литве организацией праздника обычно занимаются государственные образовательные и культурные учреждения, даже в детских садах появляется жуткая связанная с праздником атрибутика.
„В мероприятиях все чаще участвуют дети, они нередко сами изображают чудовищ или окровавленных жертв. Этот праздник пропагандируют и СМИ’’, - сказано в сообщении.
Совет напоминает, что в законе о защите несовершеннолетних от негативной информации запрещается информация, вызывающая ужас, страх, агрессию, поскольку это опасно для детской психики и нормального развития детей.
В сообщении сказано, что такая информация должна отмечаться знаком S (для взрослых), если она предназначена для лиц до 14 лет – N-14, младше 7 лет – N-7. Соответствующее обозначение должны использовать и парки ужасов, которые открывают на Хэллоуин.
„Совет считает, что школы и другие образовательные учреждения должны отказаться от организации Хэллоуина и жутких декораций. Напомним, что в литовских школах внедряют систему, при которой вместе с другими детьми учатся дети со спецпотребностями, а такие дети отличаются чувствительной организацией нервной системы, поэтому подобные мероприятия для них вредны“, – сказано в сообщении.
Совет напоминает о литовских традициях и предлагает привлекать детей и молодежь к следующим акциям:
Помощь нуждающимся, одиноким людям
Почтение памяти прародителей, важных для истории персонажей
Выражение благодарности предкам и Земле за блага, которые они принесли путем украшения окружения
Проведение общинных мероприятий
Проведение осенних ярмарок
Поощрение общения между родственниками
Знакомство с традициями почитания усопших