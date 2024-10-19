2024.10.19 07:06

Из-за Хэллоуина поднялась буря: Совет этнической культуры призывает отказаться от мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Helovynas Kalnų parke
Helovynas Kalnų parke
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Совет сохранения этнической культуры (ССЭК) обратился к школам, детским садам и в учреждения социальной защиты, в муниципалитеты, неправительственные организации, обращая внимание на „негативное влияние на детей и молодежь Хэллоуина, который затмевает старые литовские традиции Дня Всех Святых, а также на то, что этот праздник противоречит закону о защите несовершеннолетних от негативной информации’’.

ССЭК предлагает альтернативу – акцию добра, памяти и единства перед Днем Всех Святых.

Мероприятия, связанные с Хэллоуином в Литве длятся не только 31 октября – многие начинают проводить с середины месяца, длятся они до второй недели ноября, включая День Всех Святых и День поминовения усопших.

ССЭК напоминает, что традиции Хэллоуина восходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история праздника началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии и связана с празднеством Самайн (праздник имел сельскохозяйственное и сезонное значение, переход от лета к зиме). Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы.

С приходом христианства, праздник стали праздновать в канун Дня Всех Святых.

Во второй половине XIX в. ирландские и шотландские иммигранты в США стали на этот праздник делать маски. Ряженные в масках ходили по домам, шалили и выпрашивали угощение.

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Представители центра отмечают, что в Литве организацией праздника обычно занимаются государственные образовательные и культурные учреждения, даже в детских садах появляется жуткая связанная с праздником атрибутика.

„В мероприятиях все чаще участвуют дети, они нередко сами изображают чудовищ или окровавленных жертв. Этот праздник пропагандируют и СМИ’’, - сказано в сообщении.

Совет напоминает, что в законе о защите несовершеннолетних от негативной информации запрещается информация, вызывающая ужас, страх, агрессию, поскольку это опасно для детской психики и нормального развития детей.

В сообщении сказано, что такая информация должна отмечаться знаком S (для взрослых), если она предназначена для лиц до 14 лет – N-14, младше 7 лет – N-7. Соответствующее обозначение должны использовать и парки ужасов, которые открывают на Хэллоуин.

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„Совет считает, что школы и другие образовательные учреждения должны отказаться от организации Хэллоуина и жутких декораций. Напомним, что в литовских школах внедряют систему, при которой вместе с другими детьми учатся дети со спецпотребностями, а такие дети отличаются чувствительной организацией нервной системы, поэтому подобные мероприятия для них вредны“, – сказано в сообщении.

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Совет напоминает о литовских традициях и предлагает привлекать детей и молодежь к следующим акциям:

  • Помощь нуждающимся, одиноким людям

  • Почтение памяти прародителей, важных для истории персонажей

  • Выражение благодарности предкам и Земле за блага, которые они принесли путем украшения окружения

  • Проведение общинных мероприятий

  • Проведение осенних ярмарок

  • Поощрение общения между родственниками

  • Знакомство с традициями почитания усопших

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