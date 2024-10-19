Из-за Хэллоуина поднялась буря: Совет этнической культуры призывает отказаться от мероприятий

Мероприятия, связанные с Хэллоуином в Литве длятся не только 31 октября – многие начинают проводить с середины месяца, длятся они до второй недели ноября, включая День Всех Святых и День поминовения усопших.

ССЭК напоминает, что традиции Хэллоуина восходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история праздника началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии и связана с празднеством Самайн (праздник имел сельскохозяйственное и сезонное значение, переход от лета к зиме). Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы.