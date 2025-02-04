Из-за гриппа некоторые образовательные и медицинские учреждения вводят ограничения

Врачи не устают повторять, что грипп в этом году опасен. Это подтверждают данные о заболеваемости. На дворе середина сезона гриппа, а болезнь уже унесла 27 жизней – столько, сколько в прошлом году за весь сезон. Только на минувшей неделе от гриппа скончались семь человек.