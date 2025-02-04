Poliklinika
Poliklinika
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
2025.02.04 07:04

Из-за гриппа некоторые образовательные и медицинские учреждения вводят ограничения

 

Врачи не устают повторять, что грипп в этом году опасен. Это подтверждают данные о заболеваемости. На дворе середина сезона гриппа, а болезнь уже унесла 27 жизней – столько, сколько в прошлом году за весь сезон. Только на минувшей неделе от гриппа скончались семь человек.

Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt

Из-за роста уровня заболеваемости увеличилась нагрузка на медучреждения, a Республиканская шяуляйская больница из-за болезни ввела временные ограничения.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене рассказала Delfi о ситуации подробнее.

Greta Gargasienė

Сообщалось, что грипп унес в этом сезоне жизни 27 человек. Один скончавшийся был младше 40 лет.

22 из 27 скончавшихся не были привиты от гриппа, 3 были привиты, а в двух случаях неизвестно, ныли ли люди привиты.

У 26 скончавшихся были хронические заболевания, про последнего дополнительных данных нет.

Reanimacija

В Литве гриппом и коронавирусом болеют и взрослые и дети.

Гаргасене сказала, что на 5-й неделе года 6 образовательных учреждений обратились в НЦОЗ с просьбой объявить карантин и на 5 дней ввести режим удаленного преподавания. Всего за сезон гриппа 2024–2025 г. было получено 9 таких заявок.

Республиканская шяуляйская больница не стала дожидаться объявления эпидемии и ввела режим изоляции в отделениях, где ОРВИ болеют больше трех человек.

Respublikinė Šiaulių ligoninė

Распространение инфекций сказалось и на работе поликлиник. Представитель Клайпедской городской поликлиники Сандра Лукошюте-Йокшене сказала, что наблюдается много случаев заболевания ОРВИ и гриппом, есть тяжелые случаи.

„В поликлинике мы просим надевать маски, я рада, что пациенты слушают нас“, – заметила специалист.

По последним данным, эпидемиологический уровень заболевания фиксируется в 37 муниципалитетах (больше 1500 случаев на 100 000 человек). Пока ни один муниципалитет эпидемию не объявлял.

Medicininės veido kaukės

Гаргасене сказала, что сейчас в Литве растет уровень заболеваемости гриппом, случаев коронавируса бывает меньше.

.

Pristatyta atnaujinta Šeškinės poliklinikos registratūra

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии