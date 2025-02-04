Из-за гриппа некоторые образовательные и медицинские учреждения вводят ограничения

Из-за роста уровня заболеваемости увеличилась нагрузка на медучреждения, a Республиканская шяуляйская больница из-за болезни ввела временные ограничения.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене рассказала Delfi о ситуации подробнее.
Сообщалось, что грипп унес в этом сезоне жизни 27 человек. Один скончавшийся был младше 40 лет.
22 из 27 скончавшихся не были привиты от гриппа, 3 были привиты, а в двух случаях неизвестно, ныли ли люди привиты.
У 26 скончавшихся были хронические заболевания, про последнего дополнительных данных нет.
В Литве гриппом и коронавирусом болеют и взрослые и дети.
Гаргасене сказала, что на 5-й неделе года 6 образовательных учреждений обратились в НЦОЗ с просьбой объявить карантин и на 5 дней ввести режим удаленного преподавания. Всего за сезон гриппа 2024–2025 г. было получено 9 таких заявок.
Республиканская шяуляйская больница не стала дожидаться объявления эпидемии и ввела режим изоляции в отделениях, где ОРВИ болеют больше трех человек.
Распространение инфекций сказалось и на работе поликлиник. Представитель Клайпедской городской поликлиники Сандра Лукошюте-Йокшене сказала, что наблюдается много случаев заболевания ОРВИ и гриппом, есть тяжелые случаи.
„В поликлинике мы просим надевать маски, я рада, что пациенты слушают нас“, – заметила специалист.
По последним данным, эпидемиологический уровень заболевания фиксируется в 37 муниципалитетах (больше 1500 случаев на 100 000 человек). Пока ни один муниципалитет эпидемию не объявлял.
Гаргасене сказала, что сейчас в Литве растет уровень заболеваемости гриппом, случаев коронавируса бывает меньше.
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