Из-за договоров частных поставщиков с жителями обращение в Еврокомиссию – дополнительные налоги вызывают вопрос

Delfi интересовался у некоторых потребителей, как сейчас обстоят дела с возвращением этих денег компании.
Агне сказала Delfi, что ей насчитали неустойку в размере 93,7 евро.
"В моем случае это был обман, при подписании договора я информировала, что через два месяца мне установят солнечные батареи, меня заверили, что я не только смогу, но и должна буду изменить договор. А потом все изменилось, оказалось, договор подписан на 8 лет", – сказала женщина, которая заметила, что у нее требуют вернуть деньги - уже через коллектора.
"ГСРС указала, что требование поставщика законное. Поскольку мне некогда ходить по судам, я заплатила эти деньги. Но афера на государственном уровне мне не нравится", – сказлаа Агне.
Юлия сказала, что еще не заплатила деньги, которые с нее требуют. "В ноябре меня призвали заплатить деньги, грозили передать дело в коллекторскую контору Intrum. В декабре прислали напоминание о долге", – сказала она.
Котрина прислала фото письма:
У нее требуют плату за то, что она поменяла договор у того же поставщика - она не переходила к другому.
"Сейчас я должна Enefit 70,08 евро и коллектору Intrum 35 евро. Intrum пишет и звонит едва ли не каждый день. Я уже намерена заплатить, устала от этой ситуации, хотя понимаю, что они не правы", – сказала женщина.
Enefit сказал Delfi, что он применяет налог на бронирование услуги.
Глава компании Витянис Коризна сказал, что эта плата касается тех, кто подписал долгосрочные договоры – на 84 и 72 месяца.
"Долгосрочные договоры мы сразу делаем инвестицией в зеленую энергетику – строим новые ветряные электростанции и солнечные электростанции, чтобы на протяжении всего периода действия договора поставлять определенное количество зеленой энергии", – объяснил он.
Он сказал, что налог на бронирование применяют с учетом понесенных расходов на инвестиции и страховку, если клиент меняет договор, компания несет убытки. По этой причине, деньги взыскивают, если клиент досрочно меняет поставщика или план в самой компании.
Адвокат Мариюс Величка сказал Delfi, что такие налоги компании взыскивают с тысяч жителей.
"Что касается физических лиц, то 99% всех дел связаны с компанией Enefit. Компания пытается взыскать деньги с людей, хотя по закону не может этого делать. Сообщения получили тысячи потребителей, Я примерно стольких и консультировал. Коллектору Intrum писал по вопросам нескольких сотен клиентов, в суд, по моим данным, подал лишь один потребитель. Enefit, мне кажется, ни на одного бытового потребителя в суд не подавал", – сказал юрист.
Он заметил, что многие люди платят неустойку ради спокойствия.
Вопрос неустойки обсуждали и депутаты. После дискуссий они обратились в Минэнерго с просьбой уточнить закон в этой сфере до 20 декабря.
По данным Delfi, ГСРЭ и Минэнерго планируют с этим вопросом обращаться в Еврокомиссию.
В ЕК обратилась и компания Enefit.