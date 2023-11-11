Из-за COVID-19 в некоторых больницах ограничено посещение пациентов, есть ли повод для беспокойства

О ситуации в интервью на радио Žinių radijаs рассказала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Грета Гаргасене.
Она заметила, что как и каждый год, количество случаев заболевания ОРВИ, включая грипп и COVID-19, сокращается во время школьных каникул, поскольку бывает меньше контактов, меньше заболевших.
"Мы не можем сказать, что появилось особенно много больных именно COVID-19, по сравнению с данными прошлого года, остается похожий уровень заболеваниями всеми видами инфекционных болезней", – сказала Гаргасене.
По ее словам, ни в одном из муниципалитетов уровень заболеваемости не достиг эпидемии, значит, не было больше 1500 случаев на 100 000 жителей.
"Однако больницы на свое усмотрение могут вводить какие-то ограничения, чтобы избежать определенных болезней, в их числе – простуды и COVID-19. Если наблюдается рост заболеваемости COVID-19, то посетители могут принести эту болезнь и в больницу.
Поэтому Аникщяйская больница не принимает какие-то экстраординарные решения. Ношение масок обязательно во всех медучреждениях, и это нормально", – сказала собеседница.
"Ограничение мероприятий, другие серьезные меры будут применяться, если будет объявлена эпидемия в масштабах муниципалитета или всей страны", – уточнила Гаргасене.
Она порадовалась тому, что люди активно прививаются от гриппа и COVID-19.
"По последним данным, с 5 октября, когда начали прививать новой вакциной от COVID-19, привились 20 000 человек, а от гриппа – в два раза больше", – сказала она, напомнив, что за весь прошлый сезон от COVID-19 привились всего 40 000 человек.
Она напомнила, что COVID-19, как и грипп, стал сезонной болезнью, поэтому вакцину будут обновлять каждый сезон.
"Если мы хотим защитить людей из группы риска, важно прививаться обеими вакцинами", – сказала Гаргасене.
Она заметила, что жители активно покупают и тесты на COVID-19, поэтому наличие этой болезни очевидно.