Из-за бури в Вильнюсе работают не все светофоры: некоторые оборваны ветром

Информация о неисправных светофорах, оборванных проводах и поваленных деревьях появилась с самого утра в понедельник. .

Водители сообщают, что в микрорайоне Антакальнис, на ул. Антакальнё, около моста Шило, ветер сорвал висевший светофор, он упал на перекрестке ул. Антакальнё и Шило. Водители убрали его с проезжей части, чтобы он не мешал движению. Однако и другие светофоры на этом перекрестке не работают.

Жители Реше также сообщили, что в их населенном пункте не работают светофоры. Водители сообщают, что не работают и светофоры от кольца Оланду в сторону Старого города.

По данным муниципалитета, из-за оборванных проводов и поломок не работают светофоры на 9 перекрестках: