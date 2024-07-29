2024.07.29 11:44

Из-за бури в Вильнюсе работают не все светофоры: некоторые оборваны ветром

 
Эгле Уткене
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Audra Vilniuje nuplėšė šviesoforą
Audra Vilniuje nuplėšė šviesoforą
ФОТО: Reidas Vilniuje nuotr. | Facebook

Жители считают убытки, которые принесла буря, однако водители сообщают об ущербе, нанесенном городской инфраструктуре. Из-за сильного ветра в Вильнюсе не работает часть светофоров, некоторые оборваны и валяются на проезжей части. Водители предупреждают о заторах.

Информация о неисправных светофорах, оборванных проводах и поваленных деревьях появилась с самого утра в понедельник. .

Водители сообщают, что в микрорайоне Антакальнис, на ул. Антакальнё, около моста Шило, ветер сорвал висевший светофор, он упал на перекрестке ул. Антакальнё и Шило. Водители убрали его с проезжей части, чтобы он не мешал движению. Однако и другие светофоры на этом перекрестке не работают.

Жители Реше также сообщили, что в их населенном пункте не работают светофоры. Водители сообщают, что не работают и светофоры от кольца Оланду в сторону Старого города.

По данным муниципалитета, из-за оборванных проводов и поломок не работают светофоры на 9 перекрестках:

  • ул. Ерузалес – Мокиклос

  • ул. Ерузалес – Брашкю

  • на Неменчинском шоссе, 112

  • ул. В.Герулайчё – Калварию

  • ул. Атейтес – Балтупё

  • ул. Атейтес – Битининку

  • ул. Жвяю – Ринктинес – Олимпечу

  • на ул. Жирмуну, 67 около LIDL

  • на ул. Шило – Антакальнё

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