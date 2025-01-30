Из-за аварии на водопроводе временно закрыто движение по одной из основных улиц Старого города

6 и 12 троллейбусы в обоих направлениях будут проезжать по ул. В.Кудиркос, Ю.Тумо-Вайжганто и А.Гоштауто, они не будут проезжать по ул. Вильняус, Йогайлос, Пилимо и Й.Басанавичаус. В этот период троллейбусы не будут останавливаться на остановках В.Кудиркос айкште, Йогайлос, Центро поликлиника, Реформату, Траку и Альгирдо, но будут останавливаться на остановках M.-K.Чюрлёнё, Ю.Тумо-Вайжганто, Кражю и Театр оперы и балета.