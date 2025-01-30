Из-за аварии на водопроводе временно закрыто движение по одной из основных улиц Старого города

В это время нельзя будет с ул. Й.Басанавичаус повернуть налево на ул. Пилимо, а с Пилимо (если ехать со стороны вокзала) повернуть налево на ул. Й.Басанавичаус.
Водителей просят осторожно проезжать по этому участку, соблюдать безопасную скорость и расстояние и руководствоваться временными знаками. Рекомендуется выбирать альтернативными маршрутами по ул. К.Калинауско, Миндауго, Альгирдо и Наугардуко.
С 22 ч. временно изменится движение автобуса 21 и троллейбусов 6 и 12 маршрутов.
21 автобус в Лаздинеляй будет ездить по измененной трассе - после остановки „Реформату“ поедет по ул. Пилимо, Гелю, Соду, В.Шопено, Кауно и Швитригайлос - затем повернет на проспект Саванорю и далее поедет по обычной трассе. В это время автобус 21 маршрута не будет останавливаться на остановке Альгирдо, но остановится на всех остановках нового маршрута: Музей MO, Вингряй, Гелю, Агуону, Венарагю и T.Шевченкос.
6 и 12 троллейбусы в обоих направлениях будут проезжать по ул. В.Кудиркос, Ю.Тумо-Вайжганто и А.Гоштауто, они не будут проезжать по ул. Вильняус, Йогайлос, Пилимо и Й.Басанавичаус. В этот период троллейбусы не будут останавливаться на остановках В.Кудиркос айкште, Йогайлос, Центро поликлиника, Реформату, Траку и Альгирдо, но будут останавливаться на остановках M.-K.Чюрлёнё, Ю.Тумо-Вайжганто, Кражю и Театр оперы и балета.