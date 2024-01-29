Из-за агрессивной соседки жители многоквартирного дома боятся выходить на улицу

Жители Паневежиса опасаются, что однажды похожая история может случиться и в их доме. Уже полгода они не чувствуют себя в безопасности.
Жителей пугает поведение женщины, живущей в социальной квартире. Эта женщина пугает людей ножом, режет двери соседей, обрезает звонки, однажды устроила пожар и залила соседей.
На минувшей неделе она притащила в свою квартиру на 4 этаже мусорный контейнер.
Паневежский муниципалитет отключил в квартире, где живет женщина, воду, газ и электричество, поскольку опасается трагедии. Сейчас ждут решения суда, суд просят выселить агрессивную женщину.
Одна жительница дома рассказала: из-за этой женщины их дом стал опасной зоной. Весь дом стал заложником жительницы социального жилья, превратившей квартиру в притон. Соседи боятся даже выходить из дома, поскольку опасаются насилия со стороны агрессивной женщины, которая им уже не раз угрожала. Полиция однажды застала ее у подожженной плиты, был случай, когда женщина намеренно открывала газ.
"Она сильнее некоторых мужчин – в пятницу откуда-то притащила мусорный контейнер. До этого выбросила в подъезд свою стиральную машину. Видно, что человек нуждается в помощи врачей, но не принимает ее. Если нет близких, которые могут о ней позаботиться, неужели этим не могут заняться службы, возможно, ей нужен уход. Ведь такой человек опасен не только для окружающих, но и для себя", – сказала одна жительница дома.
По ее словам, соседи боятся повторения вильнюсской трагедии, где взрыв унес жизни двоих человек, один из которых - семилетний мальчик.
"У нас уже был пожар, соседи вовремя заметили пламя. А что будет, если не успеют? Неужели надо ждать, когда случиться трагедия, чтобы кто-то что-то предпринял? Почему из-за одного больного человека целый дом должен жить в напряжении?" – удивлялась жительница дома.
Председатель жилтоварищества Лина Петкунене сказала, что с первых дней ее работы жители жалуются ей на поведение соседки. С августа 2023 года поступило 9 заявлений. На все жалобы ответственные службы отвечают стандартным: "будут предприняты меры".
"По закону, ее не могут выселить и предоставить ей жилье хуже этого. Мы встречались и с вице-мэром", - сказала Петкунене.
По ее словам, никогда не можешь знать, что предпримет эта женщина. Из социальной квартиры она выбросила все, что могла – с лестницы сбросила мебель, стиральную машину, телевизор, через окна выбросила вещи поменьше. Она обрезала провода, ведущие к звонкам соседей, провода кабельного телевидения, унесла коврики из-под дверей.
"Я не раз спрашивала у нее, зачем она это делает, но она только опускает голову и молчит. Чисто по-человечески ты понимаешь, что человек болен, нуждается в лечении, но пока не случилось несчастье, все прячутся за защитой личных данных. А сама женщина не признает, что нуждается в помощи", – сказала Петкунене.
Дверь в эту социальную квартиру всегда открыта. Условия там ужасные. То, что там нет мебели и бытовой техники - мелочи.
В октябре в кухне женщина устроила пожар, подожгла мусор. Тогда пожарные-спасатели отключили в квартире электричество. В начале ноября женщина залила соседи - ей отключили воду.
"Когда текла вода, женщина находилась в квартире, но двери не открывала, никого не впускала, пришлось всем перекрыть воду. Потом с полицией попали в ее квартиру и отключили воду", – объяснила Петкунене.
В квартире нет ни воды, ни электричества, ни газа. Жители могут лишь гадать, куда их соседка ходит в туалет.
"Каким бы ни был человек, негуманно держать его в таких условиях", – считает Петкунене.
По ее словам, женщина не впускает приходящих к ней социальных работников.
"Ее предлагали выселить в другую квартиру, но ведь это не решит проблему – она будет вести себя также. Может, когда взорвет дом, специалисты задумаются и начнут принудительно лечить таких людей. Мне ее жалко, видно, что человек нуждается в помощи", – сказала Петкунене.
Представитель муниципалитета Раса Римшене подтвердила, что им эта ситуация известна. Сейчас суд рассматривает дело о выселении женщины из этой социальной квартиры.
"У нее задолженность за коммунальные услуги, но обычно из-за таких долго мы не выселяем. В данном случае причина - задолженность и уничтожение имущества, создание нечеловеческих условий жизни в доме", – сказала Римшене.
По ее словам, квартира, о которой идет речь, сейчас непригодна для жизни, там нет ни электричества, ни воды, ни газа.
"Женщина не согласна расторгать договор об аренде, поэтому мы ждем решения суда", – заметила Римшене.
Муниципалитет пока не может ответить на вопрос, куда выселят эту нуждающуюся в социальной помощи женщину.
"Я сама ездила туда в пятницу, но женщину дома мне застала. Если бы человек понимал, что у него есть определенные проблемы и согласился бы принять помощь, все было бы иначе. В данном случае, или не хочет, или не понимает. А в наше время даже тогда, когда видно, что человек нуждается в лечении, насильно ничего сделать нельзя", – сказала Римшене.