Из уст вильнюсских русскоязычных – странные заявления о Путине и войне: эксперт вынес вердикт

Об этом говорят не кремлевские пропагандисты, а представляющийся жителем России „разоблачитель ватников“, блогер, который, похоже, живет в Паневежисе (его сюжеты можно найти на YouTube).

В интернете можно найти массу разных высказываний, живущих в Вильнюсе русскоязычных. Они открыто хвалят президента России Владимира Путина, говорят, что столица Литвы стала русскоязычным городом, поскольку литовцы массово уехали за границу, а в случае войны они не намерены защищать страну, в которой живут.

И это не слова кремлевских пропагандистов, это высказывания живущих в Вильнюсе русскоязычных, которые предал огласке создатель видеоблогов, называющий себя жителем России, который „разоблачает ватников“. Политолог Витис Юрконис критически оценил такую деятельность и считает это вбиванием клина, разжиганием розни и, возможно, служением кремлевскому режиму.

„О, Литва. Вы говорите по-русски? Я даже удивился, думал, вы из России. Как вы, русскоязычные, оказались в Литве“, – спрашивает он на одном из видео двух девушек.

Из других видео можно понять, что блогер, владеющий литовским и идеально говорящий на русском, скорее всего, живет в Паневежисе. Он повторяет клише российских пропагандистов и провоцирует русскоязычных, Юрконис считает, что такие действия мужчины - на руку кремлевскому режиму.

Он использует популярную в России программу ChatRuletka и VPN, подключается через российские серверы, прикрывается российским IP адресом и выдает себя за россиянина. Он прекрасно владеет русским. Блогер провоцирует своих собеседников, задавая вопросы о могуществе Путина, войне в Украине, которую часто называет специальной военной операцией, задает вопрос „Кому принадлежит Крым?“

„Что это за название литовского города – Паневежис? Как название страшного зверя. А у нас Москва, скоро Киев будет наш“, – провоцировал блогер, вызвав смех у девушек.

„Здесь много русскоязычных и россиян. Может, даже больше, чем литовцев“, – сказала одна из девушек, а на вопрос, куда делись литовцы, ответила, что большая их часть эмигрировала или живет в небольших городах.

„Я не знаю... Думал, что Вильнюс – столица Литвы, а там русские живут“, – удивлялся блогер.

„У нас русскоязычный город, здесь много русскоязычных, поэтому почти весь город Путина нормально оценивает“.

На вопрос, как себя чувствуют русскоязычные в Литве, где Путина считают злом, они ответили:

Они ответили, что росились в Литве. На вопрос, молодец ли Путин, они ответили: „Конечно, он – нормальный“.

Затем он спросил у них, хотели бы они, чтобы „все это“ закончилось, как во времена СССР, и чтобы Украина стала частью России.

„Нас это не касается и не особенно волнует“, – сказал девушки.

На вопрос, хотели бы они, чтобы пришли „дружелюбные люди“ и призвали жить с ними дружно, стать единым государством, чтобы действовали российские законы?

„Почему бы и нет? Хотя мы не знаем, относимся нейтрально“, – подытожили девушки.

Наконец, они услышали, что если, вступит в силу российский порядок, то они не смогут ездить в другие страны, в Латвию, тут девушки заподозрили подвох и прекратили беседу.

Литовский язык не нужен: пусть только попробуют не говорить по-русски!