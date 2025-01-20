Из уст вильнюсских русскоязычных – странные заявления о Путине и войне: эксперт вынес вердикт

И это не слова кремлевских пропагандистов, это высказывания живущих в Вильнюсе русскоязычных, которые предал огласке создатель видеоблогов, называющий себя жителем России, который „разоблачает ватников“. Политолог Витис Юрконис критически оценил такую деятельность и считает это вбиванием клина, разжиганием розни и, возможно, служением кремлевскому режиму.
В интернете можно найти массу разных высказываний, живущих в Вильнюсе русскоязычных. Они открыто хвалят президента России Владимира Путина, говорят, что столица Литвы стала русскоязычным городом, поскольку литовцы массово уехали за границу, а в случае войны они не намерены защищать страну, в которой живут.
Об этом говорят не кремлевские пропагандисты, а представляющийся жителем России „разоблачитель ватников“, блогер, который, похоже, живет в Паневежисе (его сюжеты можно найти на YouTube).
Он использует популярную в России программу ChatRuletka и VPN, подключается через российские серверы, прикрывается российским IP адресом и выдает себя за россиянина. Он прекрасно владеет русским. Блогер провоцирует своих собеседников, задавая вопросы о могуществе Путина, войне в Украине, которую часто называет специальной военной операцией, задает вопрос „Кому принадлежит Крым?“
Из других видео можно понять, что блогер, владеющий литовским и идеально говорящий на русском, скорее всего, живет в Паневежисе. Он повторяет клише российских пропагандистов и провоцирует русскоязычных, Юрконис считает, что такие действия мужчины - на руку кремлевскому режиму.
„О, Литва. Вы говорите по-русски? Я даже удивился, думал, вы из России. Как вы, русскоязычные, оказались в Литве“, – спрашивает он на одном из видео двух девушек.
Они ответили, что росились в Литве. На вопрос, молодец ли Путин, они ответили: „Конечно, он – нормальный“.
На вопрос, как себя чувствуют русскоязычные в Литве, где Путина считают злом, они ответили:
„У нас русскоязычный город, здесь много русскоязычных, поэтому почти весь город Путина нормально оценивает“.
Блогер уточнил, о каком городе идет речь, ему ответили: „О Вильнюсе“.
„Я не знаю... Думал, что Вильнюс – столица Литвы, а там русские живут“, – удивлялся блогер.
„Здесь много русскоязычных и россиян. Может, даже больше, чем литовцев“, – сказала одна из девушек, а на вопрос, куда делись литовцы, ответила, что большая их часть эмигрировала или живет в небольших городах.
„Что это за название литовского города – Паневежис? Как название страшного зверя. А у нас Москва, скоро Киев будет наш“, – провоцировал блогер, вызвав смех у девушек.
Затем он спросил у них, хотели бы они, чтобы „все это“ закончилось, как во времена СССР, и чтобы Украина стала частью России.
„Нас это не касается и не особенно волнует“, – сказал девушки.
На вопрос, хотели бы они, чтобы пришли „дружелюбные люди“ и призвали жить с ними дружно, стать единым государством, чтобы действовали российские законы?
„Почему бы и нет? Хотя мы не знаем, относимся нейтрально“, – подытожили девушки.
Наконец, они услышали, что если, вступит в силу российский порядок, то они не смогут ездить в другие страны, в Латвию, тут девушки заподозрили подвох и прекратили беседу.
Литовский язык не нужен: пусть только попробуют не говорить по-русски!
Еще один собеседник блогера - россиянин, который живет в столице 20 лет, он здесь создал семью. Он сказал, что его жена – литовка, но по его желанию она взяла российское гражданство.
Он заверил, что люди в Вильнюсе говорят по-русски, он сам немного понимает по-литовски, но не говорит на этом языке. На вопрос, все ли в Литве понимают по-русски, ответил, что проблем не бывает.
„Зачем мне литовский? Я говорю по-русски, никаких проблем у меня не возникает. Я – клиент, приношу деньги, попробуй не говорить со мной по-русски. Я скажу, иди в задницу, куплю в другом месте, это борьба за клиента“, – сказал мужчина лет 50.
Блогер спросил, правда ли, что литовцы – нищие, ездили на старых „жигули“, „волгах“ и лошадях, поскольку сами ничего не производят?
„У нас все так говорят, ведь телевидение не может лгать“, – провоцировал собеседника блогер.
Житель Вильнюса ответил: это неправда, в городе много новых и относительно новых машин, они не дорогие, в основном привезены из Германии.
Литве не нужна армия, лучше договориться с агрессором
На вопрос, если в Литву придет российская армия, будет ли он защищать Литву или примкнет к оккупационным силам, собеседник напрямую не ответил.
„Сразу скажу: ни к тем, ни к другим. Не хочу воевать, я – не воин“, – сказал мужчина.
Он упомянул, что за границей, куда он ездит на заработки, много общался с беженцами из Украины, слышал об ужасах войны, поэтому не хочет, чтобы все это повторилось в Литве, где он живет.
„Всегда лучше договориться, я вижу будущее Литвы без армии“, – назвал он способ, который поможет избежать войны.
Он сказал, что в таком духе воспитывает и своего сына, упомянул, что лучше будет думать своей головой, а не выполнять чьи-то указания.
„Мне сын сказал: я буду защищать мой дом, неважно от кого. Я - отец, должен показать ему пример, сохраняя спокойствие, я должен объяснить моему сыну, что война – последний аргумент, когда нет иного выхода. Так что то, что мы живем в Литве – ничего не значит, завтра можем жить в другом месте.
Если кто-то вбил тебе в голову информацию, показал, что там твоя баррикада и надо стрелять в ту сторону, идите вы в задницу, надо думать своей головой“, – сказал вильнюсец.
Путин – молодец, отец друга тренировался с ним
Вильнюсец родом из Санкт-Петербурга поддерживает политику Путина.
„Я думаю, что для своей страны, для своего народа он все делает правильно. Поскольку я здесь живу, я считаю, что он неправильно поступил, прекратив поставки газа“, – сказал мужчина.
Он гордился тем, что является земляком Путина. Вильнюсец похвастался, что у него есть друг, отец которого в юности тренировался вместе с Путиным.
На вопрос, каким спортсменом был Путин, мужчина сказал, что, судя по рассказам, он был хорошим дзюдоистом.
Политолог: это на грани разжигания розни
Delfi пытался связаться с блогером, выслал ему вопросы и контакты журналиста, но тот не ответил.
Юрконис назвал такие действия „разоблачителя ватников“ опасными и полезными для кремлевских пропагандистов.
„Возникает вопрос: кто этот человек – каковы его мотивы? Есть соответствующие ведомства, наблюдающие за публичным пространством, они следят, что происходит в обществе. Для этого есть профессиональные ведомства, подготовленные люди, которые могут оценивать реальные цели, уровень сотрудничества и вовлеченности, семейные связи и т.д.
Очень опасно, когда люди начинают заниматься подобным без специальной подготовки, начинают по своему восстанавливать справедливость. Когда этим занимаются журналисты-исследователи, мы говорим о профессионализме, подготовке, ясных целях, присмотре редактора“, – сказал Юрконис.
Он поднял вопрос: кто может утверждать, что этот „разоблачитель“ не является провокатором?
Ученый сказал, что в контексте войны в Украине эмоций очень много, поэтому людей легко ввести в заблуждение, манипулировать ими.
„Такая самодеятельность, если это самодеятельность, очень опасная и безответственная. Могут возникнуть обоснованные вопросы: не работают ли эти люди на другую сторону, нет ли у них политических целей. Это должно привлечь внимание литовских ведомств, поскольку тут легко перейти на сторону разжигания ненависти и распространения теорий заговора.
Поэтому каждый случай надо рассматривать в отдельности, что это эмоциональное выражение или что-то больше“, – сказал Delfi политолог.
Стигматизация русскоязычных укрепляет действие кремлевской пропаганды
Юрконис акцентировал, что один из способов действия российского режима – разделяй и властвуй.
„Поднимать недовольство и подрывать доверие как к учреждениям, так и друг к другу, вбивать клин. Возникает вопрос, такая деятельность, даже если кто-то делает это искренне, способствует согласию и доверию в обществе? То, что идешь и пальцем тычешь - вот „ватники“, поможет или нанесет вред Литве?“, – вопрошал Юрконис.
Политолог упомянул, что поиск сторонников кремлевского режима только в среде русскоязычных – примитивен и недопустим.
„Не секрет, что страдать ностальгией по советскому времени (...) может не только русскоязычный человек.
Поэтому относиться к русскоязычному как к „пятой колонне“ – не только неправильно, но и опасно.
Это отклик на кремлевский нарратив, будто русскоязычных здесь преследуют, они изолированы и т.п. Поэтому такая деятельность дает дополнительные аргументы самому Кремлю“, – подытожил Юрконис.