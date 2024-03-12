Из уст президента Литвы – поздравления в адрес скандального беларусского влогера

"Привет, друг, какое имя? А, Mellstroy. Ну, так поздравляю. С чем? С днем рождения или с 11 марта?", – спрашивает у мальчика президент.
Ребенок говорит, что с 11 марта.
"Поздравляю тебя с 11 марта", – сказал Науседа.
Delfi узнал, что в начале марта Mellstroy обещал заплатить 2 млн.долларов человеку, который снимет на видео президента любой страны, передающего ему привет.
"Хочу предложить минимум 2 млн. долларов США за президента любой страны. Если президент любой страны, любой, п...й, главное, президент передаст мне привет, то, бл... минимум 2 млн. долларов", – объявил конкурс влогер.
Delfi нашел в социальных сетях два видео с поздравлениями Науседы. Оба они размещены с профилей под именем Mellstroy, но они явно не принадлежат беларусскому влогеру, поскольку появились недавно и у них мало подписчиков.
Порталу Delfi не удалось выяснить, что за мальчик виден на видео.
На вопрос Delfi пресс-служба президента указала, что во время всех мероприятий президент в неформальной обстановке общается с жителями, нередко с детьми.
"Несмотря на то, что вчера на площади Независимости ребенок скрыл настоящую цель своей просьбы, попросив передать привет "другу", президент по-прежнему будет делать селфи с детьми, которые этого просят, и со взрослыми", – сказано в ответе представителей президента.
По их словам, пользуясь случаем, президент призывает молодых людей отделять добро от зла в социальных сетях, а родителей – говорить с детьми о вреде социальных сетей и опасном их содержании, учить их сознательности.
Под псевдонимом Mellstroy скрывается беларус Андрей Бурим, который прославился не самыми хорошими делами.
Несколько лет назад Delfi писал, что проживавший в Москве молодой человек транслировал в прямом эфире избиение женщины во время вечеринки. Суд приговорил его к исправительным работам и небольшому штрафу, а YouTube упразднил его канал.
Российские СМИ писали, что Mellstroy сейчас живет в Дубаях.