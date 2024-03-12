Из уст президента Литвы – поздравления в адрес скандального беларусского влогера

"Привет, друг, какое имя? А, Mellstroy. Ну, так поздравляю. С чем? С днем рождения или с 11 марта?", – спрашивает у мальчика президент.

Ребенок говорит, что с 11 марта.

"Поздравляю тебя с 11 марта", – сказал Науседа.

Delfi узнал, что в начале марта Mellstroy обещал заплатить 2 млн.долларов человеку, который снимет на видео президента любой страны, передающего ему привет.

"Хочу предложить минимум 2 млн. долларов США за президента любой страны. Если президент любой страны, любой, п...й, главное, президент передаст мне привет, то, бл... минимум 2 млн. долларов", – объявил конкурс влогер.

Delfi нашел в социальных сетях два видео с поздравлениями Науседы. Оба они размещены с профилей под именем Mellstroy, но они явно не принадлежат беларусскому влогеру, поскольку появились недавно и у них мало подписчиков.

Порталу Delfi не удалось выяснить, что за мальчик виден на видео.