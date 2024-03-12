Из уст президента Литвы – поздравления в адрес скандального беларусского влогера

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Лаурина Вирелюнайте
ru.DELFI.lt

12 марта в социальных сетях появилось видео, на котором президент Литвы Гитанас Науседа по просьбе ребенка поздравляет беларусского влогера Mellstroy. Этот влогер прославился не самыми хорошими делами, он был осужден за избиение женщины во время прямой трансляции.

"Привет, друг, какое имя? А, Mellstroy. Ну, так поздравляю. С чем? С днем рождения или с 11 марта?", – спрашивает у мальчика президент.

Ребенок говорит, что с 11 марта.

"Поздравляю тебя с 11 марта", – сказал Науседа.

Delfi узнал, что в начале марта Mellstroy обещал заплатить 2 млн.долларов человеку, который снимет на видео президента любой страны, передающего ему привет.

"Хочу предложить минимум 2 млн. долларов США за президента любой страны. Если президент любой страны, любой, п...й, главное, президент передаст мне привет, то, бл... минимум 2 млн. долларов", – объявил конкурс влогер.

Delfi нашел в социальных сетях два видео с поздравлениями Науседы. Оба они размещены с профилей под именем Mellstroy, но они явно не принадлежат беларусскому влогеру, поскольку появились недавно и у них мало подписчиков.

Порталу Delfi не удалось выяснить, что за мальчик виден на видео.

На вопрос Delfi пресс-служба президента указала, что во время всех мероприятий президент в неформальной обстановке общается с жителями, нередко с детьми.

"Несмотря на то, что вчера на площади Независимости ребенок скрыл настоящую цель своей просьбы, попросив передать привет "другу", президент по-прежнему будет делать селфи с детьми, которые этого просят, и со взрослыми", – сказано в ответе представителей президента.

По их словам, пользуясь случаем, президент призывает молодых людей отделять добро от зла в социальных сетях, а родителей – говорить с детьми о вреде социальных сетей и опасном их содержании, учить их сознательности.

Под псевдонимом Mellstroy скрывается беларус Андрей Бурим, который прославился не самыми хорошими делами.

Несколько лет назад Delfi писал, что проживавший в Москве молодой человек транслировал в прямом эфире избиение женщины во время вечеринки. Суд приговорил его к исправительным работам и небольшому штрафу, а YouTube упразднил его канал.

Российские СМИ писали, что Mellstroy сейчас живет в Дубаях.

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