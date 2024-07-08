2024.07.08 16:28

Из своего дома на Кипре пропала Аста Кибартайте, бывшая супруга известного гонщика

 
ru.DELFI.lt
Asta Kybartaitė skelbiama dingusi Kipre
Asta Kybartaitė skelbiama dingusi Kipre
ФОТО: Delfi

Полиция Кипра сообщает об исчезновении гражданки Литвы Асты Кибартайте-Йонушене (51 год). Это бывшая супруга известного литовского гонщика, проживающая сейчас на Кипре в городе Пафос.

„Полиция просит предоставить информацию, которая помогла бы найти 51-летнюю литовку Асту Кибартайте-Йонушене, которая 3 июля 2024 года пропала из своего дома в Пафосе.

Приметы: худощавое телосложение, рост 1,65 см. Волосы светлые, глаза голубые. На женщине было длинное белое платье, желтая обувь, на руке - браслет с темными камнями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией Пафоса по номеру 26-806021 или 1460“, - сказано в интернете.

Об исчезновении Асты в фейсбуке сообщила У.Гуделяускайте. „Пропала Аста Йонушене. У нас в фейсбуке есть общие друзья, может, кому-то что-то известно? Розыск объявлен 3 июля. Последнее место, где ее видели - Пафос/Кипр. Она жила там 3-4 года. Надеемся, что просто куда-то уехала“, - писала она.

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