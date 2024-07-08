Из своего дома на Кипре пропала Аста Кибартайте, бывшая супруга известного гонщика

„Полиция просит предоставить информацию, которая помогла бы найти 51-летнюю литовку Асту Кибартайте-Йонушене, которая 3 июля 2024 года пропала из своего дома в Пафосе.

Приметы: худощавое телосложение, рост 1,65 см. Волосы светлые, глаза голубые. На женщине было длинное белое платье, желтая обувь, на руке - браслет с темными камнями.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией Пафоса по номеру 26-806021 или 1460“, - сказано в интернете.