Из Сантаришкской клиники уходят врачи: вся система разваливается

Врач Сантаришкской клиники Артурас Самуйлис сказал, что вместе с ним заявление об уходе написали еще три врача клиники, все они занимали руководящие позиции. Самуйлис возглавлял Центр радиологии и ядерной медицины, он проработал в клинике больше 20 лет.
По словам председателя профсоюза Сантаришкской клиники Габии Томкуте, на этот раз договоренности с администрацией добиться не удалось, а решения врачей не появились ниоткуда.
Проблемы не новы, речь идет о зарплатах и нагрузке.
"Сейчас больше всего говорят о скорой помощи, скорой радиологии. Нагрузки в последнее время значительно выросли, работники устали", – сказал Самуйлис.
По его словам, начинающий радиолог получает меньше 2000 евро. Высококлассных специалистов привлечь непросто, поэтому их уход будет большой потерей. А в Сантаришкскую клинику приезжают самые тяжелые пациенты.
Профсоюз отмечает, что неизвестность и небольшие зарплаты заставляют специалистов уходить с работы.
"Мы должны понять, что в такой системе, как медицина, психологическое насилие широко распространено, также и перегорание, напряжение, апатия, чувство беспросветности", – сказала Томкуте.
Говорят и о моббинге. "Я не могу говорить о других центрах, но я слышал, что люди сталкиваются с подобными ситуациями", – сказал Самуйлис.
По его словам, с администрацией сейчас идут напряженные переговоры о том, как можно идти вперед, ведь вопрос касается команды в 150 человек.
На прошлой неделе Сантаришкская клиника сообщала, что специалистов сложно удержать, поскольку их переманивает частный сектор.
Администрация больницы ситуацию не комментирует.
"Сейчас ведутся переговоры между администрацией и Центром радиологии. Пока нет решения, подходящего для обеих сторон, Сантаришкская клиника от комментариев воздерживается", – сказано в комментарии.
"Рабочая нагрузка должна быть регламентирована, не только в учреждении, но и в национальном масштабе. Часто надо приходить в субботу, в воскресенье, я глава центра, выходных дней у меня нет", – сказал Самуйлис.
Минздрав в своем комментарии указал, что жалоб от работников Сантаришкской клиники не получал.
Возникает вопрос, может ли быть так, что главам центров приходится самим решать вопрос нехватки работников, покрывать нагрузку?
"Такой установки нет. Если в отделении нет работников, должны перераспределить или отменить услуги, перегруппировать время", – писал Минздрав.
Однако, если врачи уйдут, шансов на то, что их сменит новое поколение, немного.
"Молодое поколение нетолерантно к таким условиям, какие были приемлемы старшему поколению", – заметил Самуйлис.
Специалист, которая не хотела называть свое имя, рассказала о том, что увидела в клинике.
"Я - практикантка, поскольку изучаю медицину. Бывает давление со стороны персонала старшего возраста, унижения, администрация не обращает внимания на то, что ты говоришь", – заметила молодая женщина.
Она сказала, что некоторые разочаровались раньше, чем она.
"Я слышала, что люди не выдерживают и уходят после первого дня. Особенно тяжело, говорят, в реанимации. Уходят и не возвращаются", – продолжила она.
По словам Томкуте, администрация должна оценить ситуацию и прислушиваться к специалистам. "Признать сложившуюся ситуацию. А она нехорошая – вся система разваливается", – сказала она.