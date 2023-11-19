"Из Литвы воюет порядка 10-20 человек, среди них немало русскоязычных": литовский доброволец рассказал, почему воюет за Украину

В эфире Delfi Арунас рассказал, почему больше не смотрит фильмы о войне, что стало его мотивацией воевать и какие уроки, по его мнению, еще не выучили литовские власти.

"Есть очень ясное разграничение — это и окопная война, и полный контроль с воздуха дронами. Этого во Второй Мировой войне не было. Больше похоже на будущую войну", — так Арунас Кумпис описывает события на украинском фронте. Сам он впервые попал на поле боя в марте 2022 года. «Горячая» стадия войны началась для Арунаса сразу со смертельной опасности.

"Первое впечатление на фронте — это шок. В первый же день на фронте я попал под обстрел "Града". Ракеты падали в нескольких метрах от меня. Я даже не понял, что происходит".

Это уже девятый выезд Арунаса на фронт. На войне он находится с перерывами: от месяца до двух на фронте, пара недель-месяц дома. До начала полномасштабного вторжения Арунас 8 лет отработал в структурах обороны Литвы. В ЗСУ он служит в звании рядового.