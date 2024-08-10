2024.08.10 16:17

Из леса – с полными багажниками: все спрашивали, куда мы денем столько грибов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Sekunde.lt

Не меньше, чем парижская олимпиада кровь будоражит неофициальная национальная олимпиада в лесах.

Из леса жители возвращаются не только с полными корзинами, но и с полными багажниками грибов. За грибами идут и местные жители и вернувшиеся летом в Литву эмигранты, и ксендзы, и азартные пенсионеры, и дети.

Рима с мужем приехала в отпуск в Паневежис из Питерборо (Англия). Семья отправилась за грибами и набрала полный багажник.

„Мы не считали, сколько грибов собрали, но только боровиков было больше 500. Муж поделился фото с коллегами и друзьями – не только литовцами, все спрашивали, не сошли ли мы с ума, что мы с ними будем делать“, – писала Рима.

Они собрали столько грибов всего за два часа.

„Первые два ведра по 15 л мы собрали меньше чем за полчаса. Мы здесь были неделю назад, тоже набрали грибов, но сейчас лишились дара речи – подберезовики даже не брали, только боровики и подосиновики. Уже некуда было складывать“, – рассказывала Рима журналиста издания Sekundė.

Пара собирала грибы в 20 км от Паневежиса, ехала в сторону Аникщяй.

Пара приезжает в Литву каждый год летом на два месяца в отпуск. „Муж в Литве в основном ловит рыбу и собирает грибы. Мы приехали две недели назад и сразу в лес“, – рассказала Рима.

Супруги не продают грибы, а маринуют их, сушат, делают приправы из сушеных грибов.

Затем они везут все добро в Англию, где запрещено собирать грибы.

„Там нельзя собирать грибы. Но там у нас нет времени: дом-работа-дом. Наверстываем в Литве. Отпуска ждем с нетерпением“, – сказлаа эмигрантка.

Рима сказала, что у них отпуск, но каждый день они встают в 7 ч. и мчатся в лес.

„Мы очень любим грибы: варим супы, жарим котлеты из грибов с капустой, а какая вкуснятина шляпки боровиков в масле!“, – рассказала Рима.

Пара живет в Англии с 2008 г., но мечтает вернуться на родину, как минимум из-за грибов.

„В Литве так красиво – леса, сады, цветники. Прекрасная страна с красивой природой“, – сказала Рима.

За грибами ездил и ксендз паневежского костела Св. Апостолов Петра и Павла Юстас Ясенас. „Урожай“ он заготавливает на зиму.

Он провел в лесу три часа.

„Я еще соблюдаю такую церемонию - после сбора грибов, купаюсь в озере Вешинта. Там оставляю всех клещей и еду в Паневежис. Купаюсь в любую погоду. В прошлом году купался в сентябре“, – сказал Ясенас.

За грибами ездит и директор Паневежского краеведческого музея Арунас Астрамскас.

За два часа он собрал две корзины и майку грибов.

„В жизни столько не видел, и одни боровики! Сейчас еду покупать сушилку“, – сказал историк.

Чтобы узнать, есть ли грибы, достаточно сходить на рынок, шутит директор Паневежского рынка Аста Пачекаюте.

В среду грибами в Паневежисе торговали 30 человек, а год назад в это время - почти сто.

Пачекаюте заметила, что грибы продают и пенсионеры, и дети.

Издавна известно, что боровики растут при молодой Луне.

Однако 70-летняя Бронислава сказала, что эта примета сейчас не всегда действует.

За килограмм боровиков Бронислава просит 12 евро, а подосиновиков - 8 евро.

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