Из леса – с полными багажниками: все спрашивали, куда мы денем столько грибов

Из леса жители возвращаются не только с полными корзинами, но и с полными багажниками грибов. За грибами идут и местные жители и вернувшиеся летом в Литву эмигранты, и ксендзы, и азартные пенсионеры, и дети.

Рима с мужем приехала в отпуск в Паневежис из Питерборо (Англия). Семья отправилась за грибами и набрала полный багажник.

„Мы не считали, сколько грибов собрали, но только боровиков было больше 500. Муж поделился фото с коллегами и друзьями – не только литовцами, все спрашивали, не сошли ли мы с ума, что мы с ними будем делать“, – писала Рима.

Они собрали столько грибов всего за два часа.