Из Каунаса в Вильнюс – на самолете: был взят напрокат самолет известного предпринимателя

На странице flightradar24.com жители заметили перелет на самолете из Каунаса в Вильнюс. Выяснилось, что такой перелет был зафиксирован 22 июля. Из Каунаса самолет вылетел в 22:29 ч., а в Вильнюсе сел в 22:46 ч. Полет длился 18 минут.

Перелет был совершен на роскошном самолете Embraer 135BJ. На его хвосте видны инициалы AR. По данным СМИ, самолет несколько лет назад приобрел предприниматель Артурас Ракаускас, совладелец компании Kesko Senukai. Правда, кто на самом деле летел на самолете, неизвестно.

В полученном Delfi комментарии сказано, что самолет был сдан в аренду.