Из дымохода пришлось извлекать сову: история только чудом не закончилась несчастьем

„В феврале нам сообщили о том, что в дымоходе застряла неясыть. Она провела в дымоходе не один день.

К нам птица попала в очень тяжелом состоянии: глаза ее были запорошены пеплом, углем, она не могла их открыть. У птицы были проблемы с дыханием“, – сказали работники центра.

По их словам, от птицы долго исходил запах дыма.

Сообщается, что в прошлом году поступило 6 сообщений о застрявших в дымоходах неясытей. 5 из 6 птиц удалось спасти и выпустить на волю.

Работники центра отмечают, что если вы услышали в дымоходе посторонние звуки, проверьте, не застряла ли в нем птица или животное. Неясытей чаще всего находят уже в очаге, а не в самом дымоходе.