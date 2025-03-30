Из дымохода пришлось извлекать сову: история только чудом не закончилась несчастьем

„В феврале нам сообщили о том, что в дымоходе застряла неясыть. Она провела в дымоходе не один день.
К нам птица попала в очень тяжелом состоянии: глаза ее были запорошены пеплом, углем, она не могла их открыть. У птицы были проблемы с дыханием“, – сказали работники центра.
По их словам, от птицы долго исходил запах дыма.
Сообщается, что в прошлом году поступило 6 сообщений о застрявших в дымоходах неясытей. 5 из 6 птиц удалось спасти и выпустить на волю.
Работники центра отмечают, что если вы услышали в дымоходе посторонние звуки, проверьте, не застряла ли в нем птица или животное. Неясытей чаще всего находят уже в очаге, а не в самом дымоходе.
Член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что от таких случаев защитит установка сетки на дымоходе. Она не даст птице провалиться внутрь. Петкус заметил, что совы могут принять дымоход за подходящее для ночлега место.
„Состояние этой неясыти улучшилось только через пару недель, птица стала крепче. Спустя месяц после начала лечения неясыть окольцевали и выпустили на волю“, - сказали представители Центра опеки над дикими животными.