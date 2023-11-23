Из читального зала университетской библиотеки похищены 17 книг XIX века

Ранее поступила информация о том, что в Польше и странах Балтии за последние два года были украдены книги XIX века на русском языке за миллионы евро – оригиналы были подменены фальшивками. Известно, что эти книги продают на аукционах в России.

По данным прокуратуры, что из читального зала университетской библиотеки ценные книги на русском языке были украдены с 11 по 17 мая 2023 года. В числе украденных книг - стихи Тараса Шевченко 1840 года и Александра Пушкина 1826 г., роман "Герой нашего времени" М.Лермонтова 1840 г., издание "Ревизора" Н.Гоголя 1841 г., издание "Бориса Годунова" A.Пушкина 1831 г. и книга "История Пугачева" 1834 г.

Общая стоимость этих книг - около 440 000 евро.

Эксперты предполагают, что книги могли быть вывезены в Россию и там проданы на проведенных в спешке аукционах.

Ранее сообщалось, что подобные кражи были зафиксированы в Латвии, был задержан и осужден гражданин Грузии.