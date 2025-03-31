Из болота вытащена бронемашина: часть военной техники покидает полигон

Фотографы Delfi зафиксировали уезжающую технику и улетающие вертолеты.
Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.
Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.
Причину несчастья выяснят в ходе расследования. Бывший командарм генерал Витаутас-Йонас Жукас сказал Delfi, что Литовская армия не имеет права давать приказы союзникам. Он заметил, что есть подробные карты территории полигона.