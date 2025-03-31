Из болота вытащена бронемашина: часть военной техники покидает полигон

Фотографы Delfi зафиксировали уезжающую технику и улетающие вертолеты.

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Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.