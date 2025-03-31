2025.03.31 17:16

Из болота вытащена бронемашина: часть военной техники покидает полигон

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Pabradės poligone pasibaigusi dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone pasibaigusi dingusių JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

После проведения операции по вытаскиванию из болота затонувшей гусеничной бронемашины M88 часть военной техники покидает полигон в Пабраде.

Фотографы Delfi зафиксировали уезжающую технику и улетающие вертолеты.

Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.

Причину несчастья выяснят в ходе расследования. Бывший командарм генерал Витаутас-Йонас Жукас сказал Delfi, что Литовская армия не имеет права давать приказы союзникам. Он заметил, что есть подробные карты территории полигона.

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