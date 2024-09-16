Итог: в Прейле будут снесены нелегальные постройки

В судах удалось доказать, что новые мотели противоречат схемам застройки Куршской косы (генеральному плану), они были построены без разрешения.

„Постановления судов обязаны выполнять все, а наше обязательство – обеспечить их выполнение. Мы добиваемся того, чтобы люди следовали законам, чтобы на Куршской косе охраняли природу у культурную территорию“, – сказал глава инспекции Альбертас Станисловайтис.