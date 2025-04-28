История столетней жительницы Утены тронула тысячи сердец: необычный финал кражи

„Пожалуйста, просто принеси этот рюкзачок (если ты его еще не выбросил) и оставь на скамейке. Я понимаю, что стыдно признаться в краже. Если бы ты знал, у кого украл, думаю, рука не поднялась бы это сделать. Этот рюкзачок принадлежал столетней пожилой женщине. Она сшила его своими руками, приходит она, опираясь на трость в наш магазин и покупает хлеб за полцены с истекающим сроком годности, складывает хлеб в этот рюкзачок, мы помогаем ей надеть его на плечи, чтобы ей было легче нести“, – писали работники магазина.