История столетней жительницы Утены тронула тысячи сердец: необычный финал кражи

„Пожалуйста, просто принеси этот рюкзачок (если ты его еще не выбросил) и оставь на скамейке. Я понимаю, что стыдно признаться в краже. Если бы ты знал, у кого украл, думаю, рука не поднялась бы это сделать. Этот рюкзачок принадлежал столетней пожилой женщине. Она сшила его своими руками, приходит она, опираясь на трость в наш магазин и покупает хлеб за полцены с истекающим сроком годности, складывает хлеб в этот рюкзачок, мы помогаем ей надеть его на плечи, чтобы ей было легче нести“, – писали работники магазина.
Кроме того, они попросили людей, если они могут, подарить пожилой женщине похожий рюкзачок, в который было легко складывать покупки и который сам не занимал много места, был легким. Хлеб женщине компенсировали сами работники магазина.
Работница магазина Диана Якимавичене сказала, что история, рассказанная коллегой, работавшей в день кражи, ее потрясла.
„Это наша постоянная клиентка, она покупает товары со скидкой, наполовину дешевле. Приходит раз в неделю, покупает черный хлебушек. Она такая приятная, всегда улыбается, всегда аккуратно одета. Я так понимаю, она везет этот хлеб в деревню, откуда привозит домашний сыр, сливочное масло. На Рождество она принесла нам баночку сметаны за то, что мы продаем хлеб со скидкой. Всегда приходит со своим рюкзачком, я помогаю ей положить хлеб и застегнуть молнию“, – рассказала женщина.
В день кражи пожилая женщина купила хлеб без скидки, положила его в рюкзачок, а рюкзачок оставила на скамейке, когда вернулась, его на месте уже не было.
„Мне стало очень жаль эту пожилую женщину. Думаю, Боже, такая хорошая бабушка... Она вернулась в наш магазин и спросила есть ли у на еще хлебушек, и обмолвилась, что особенно ей жалко рюкзачка, пошитого своими руками. Когда мы поделились в фейсбуке ее фотографией, некоторые люди писали, что она была хорошей швеей“, – рассказала Якимавичене.
Продавцы выяснили, что рюкзачок умыкнул местный пьянчужка. „Когда его нашли, пригрозили полицией, он вернул хлеб, а рюкзачок к тому времени уже выбросил“, – сожалела женщина.
Якимавичене сказала, что не ожидала, что ее обращение вызовет такую бурную реакцию. Люди стали предлагать пожертвовать деньги. Тогда появилась идея попросить у владелицы находящейся по соседству с Biržų duonа швейной мастерской Nebūk nuoga Юстины Бучене пошить новый рюкзачок похожий на тот, который был у пожилой женщины.
„Рюкзачок был очень удобным. Он больше напоминал сумку для продуктов. Такой не купишьi. Я нашла телефон Бучене, попросила пошить рюкзачок. Она согласилась сделать это бесплатно., чтобы все пожертвованные деньги передали пожилой женщине. Новый рюкзачок сшили очень быстро“, – радовалась Якимавичене.
По ее словам, кафе Liūtas ir avelė передало пожилой женщине гостинцы, деньгами помогла школа вождения ELENOS и жители Утены и других городов Литвы.
В канун Пасхи пожилая женщина пришла в магазин, где ей вручили новый рюкзачок, деньги и подарки. „Она приняла дары и сказала очень трогательные слова. Сказала, „я не держу зла на того человека, наверное, ему нужно было больше, чем мне, если он взял мой рюкзачок“. В мае этой женщине исполнится 100 лет. Может, по этому случаю и муниципалитет может чем-то помочь...“ – сказала Якимавичене.
Люди делились и информацией о бабушке. Одна жительница Утены писала, что почти каждый день встречает ее на спортплощадке или на улице с тросточкой с улыбкой на лице: „Я всегда думала, какая приятная старушка, еще и спортом занимается, но не думала, что ей 100 лет... Здоровья, сил“.