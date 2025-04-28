2025.04.28 13:30

История столетней жительницы Утены тронула тысячи сердец: необычный финал кражи

 
ru.DELFI.lt
Emilija Mecelicienė, aplinkinių įvardijama kaip itin šiltas ir šviesus žmogus, gegužės mėnesį pasitiks 100 metų jubiliejų (Jūratės Rutkės nuotr.)
Emilija Mecelicienė, aplinkinių įvardijama kaip itin šiltas ir šviesus žmogus, gegužės mėnesį pasitiks 100 metų jubiliejų (Jūratės Rutkės nuotr.)
ФОТО: Utenos diena

За несколько дней до Пасхи в фейсбуке утенский магазин Biržų duona сообщил о том, что была обворована его постоянная клиентка, которой скоро исполнится 100 лет. Работники магазина обращались к человеку, укравшему синий джинсовый рюкзачок, в котором был хлеб. К сожалению, рюкзачок пожилая женщина назад не получила, однако благодаря добросердечным жителям Утены (и не только) финал истории был счастливым, пишет Utenos diena.

„Пожалуйста, просто принеси этот рюкзачок (если ты его еще не выбросил) и оставь на скамейке. Я понимаю, что стыдно признаться в краже. Если бы ты знал, у кого украл, думаю, рука не поднялась бы это сделать. Этот рюкзачок принадлежал столетней пожилой женщине. Она сшила его своими руками, приходит она, опираясь на трость в наш магазин и покупает хлеб за полцены с истекающим сроком годности, складывает хлеб в этот рюкзачок, мы помогаем ей надеть его на плечи, чтобы ей было легче нести“, – писали работники магазина.

Кроме того, они попросили людей, если они могут, подарить пожилой женщине похожий рюкзачок, в который было легко складывать покупки и который сам не занимал много места, был легким. Хлеб женщине компенсировали сами работники магазина.

Работница магазина Диана Якимавичене сказала, что история, рассказанная коллегой, работавшей в день кражи, ее потрясла.

„Это наша постоянная клиентка, она покупает товары со скидкой, наполовину дешевле. Приходит раз в неделю, покупает черный хлебушек. Она такая приятная, всегда улыбается, всегда аккуратно одета. Я так понимаю, она везет этот хлеб в деревню, откуда привозит домашний сыр, сливочное масло. На Рождество она принесла нам баночку сметаны за то, что мы продаем хлеб со скидкой. Всегда приходит со своим рюкзачком, я помогаю ей положить хлеб и застегнуть молнию“, – рассказала женщина.

Diana Jakimavičienė

В день кражи пожилая женщина купила хлеб без скидки, положила его в рюкзачок, а рюкзачок оставила на скамейке, когда вернулась, его на месте уже не было.

„Мне стало очень жаль эту пожилую женщину. Думаю, Боже, такая хорошая бабушка... Она вернулась в наш магазин и спросила есть ли у на еще хлебушек, и обмолвилась, что особенно ей жалко рюкзачка, пошитого своими руками. Когда мы поделились в фейсбуке ее фотографией, некоторые люди писали, что она была хорошей швеей“, – рассказала Якимавичене.

Продавцы выяснили, что рюкзачок умыкнул местный пьянчужка. „Когда его нашли, пригрозили полицией, он вернул хлеб, а рюкзачок к тому времени уже выбросил“, – сожалела женщина.

Якимавичене сказала, что не ожидала, что ее обращение вызовет такую бурную реакцию. Люди стали предлагать пожертвовать деньги. Тогда появилась идея попросить у владелицы находящейся по соседству с Biržų duonа швейной мастерской Nebūk nuoga Юстины Бучене пошить новый рюкзачок похожий на тот, который был у пожилой женщины.

„Рюкзачок был очень удобным. Он больше напоминал сумку для продуктов. Такой не купишьi. Я нашла телефон Бучене, попросила пошить рюкзачок. Она согласилась сделать это бесплатно., чтобы все пожертвованные деньги передали пожилой женщине. Новый рюкзачок сшили очень быстро“, – радовалась Якимавичене.

По ее словам, кафе Liūtas ir avelė передало пожилой женщине гостинцы, деньгами помогла школа вождения ELENOS и жители Утены и других городов Литвы.

В канун Пасхи пожилая женщина пришла в магазин, где ей вручили новый рюкзачок, деньги и подарки. „Она приняла дары и сказала очень трогательные слова. Сказала, „я не держу зла на того человека, наверное, ему нужно было больше, чем мне, если он взял мой рюкзачок“. В мае этой женщине исполнится 100 лет. Может, по этому случаю и муниципалитет может чем-то помочь...“ – сказала Якимавичене.

Люди делились и информацией о бабушке. Одна жительница Утены писала, что почти каждый день встречает ее на спортплощадке или на улице с тросточкой с улыбкой на лице: „Я всегда думала, какая приятная старушка, еще и спортом занимается, но не думала, что ей 100 лет... Здоровья, сил“.

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