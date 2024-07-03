История оставленной в беби-боксе двухлетней девочки – без счастливого конца

Напомним, что девочку оставили 11 декабря 2023 года, в Каунасе, в больнице, на ул. В.Путвинскё, где оборудован беби-бокс. Это самый большой ребенок в Литве, от которого таким образом отказались родители.
По данным портала alfa.lt, эта история без счастливого конца – прошло полгода, но родители не изъявляют желания вернуть девочку, вероятно, ее не заберут назад в семью.
„Ребенок сейчас находится в семье под опекой. По данным службы, девочка чувствует себя хорошо, она смышленая, о ней заботятся“, – сказала представитель службы Эгле Вайнорайте-Рауктене.
Напомним, что полиция выяснила личность матери девочки. Расследование не начинали. В Литве за то, что человек оставляет ребенка в беби-боксе, ответственность не предусмотрена. Обычно родителей, оставивших младенцев, даже не ищут.
Беби-боксы есть в 10 учреждениях Литвы. В 2023 году в них были оставлены пять детей.