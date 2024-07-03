2024.07.03 12:50

История оставленной в беби-боксе двухлетней девочки – без счастливого конца

 
ru.DELFI.lt
Ilma Skuodienė, gyvybės langelis
Ilma Skuodienė, gyvybės langelis
ФОТО: DELFI

В прошлом году в беби-боксе в Каунасе была оставлена почти двухлетняя девочка. Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Алина Жилинайте сказала тогда, что через три месяца, если родные ее не заберут, ребенка включат в список детей, которых можно усыновить. Однако это не означает, что сразу же найдутся приемные родители.

Напомним, что девочку оставили 11 декабря 2023 года, в Каунасе, в больнице, на ул. В.Путвинскё, где оборудован беби-бокс. Это самый большой ребенок в Литве, от которого таким образом отказались родители.

По данным портала alfa.lt, эта история без счастливого конца – прошло полгода, но родители не изъявляют желания вернуть девочку, вероятно, ее не заберут назад в семью.

„Ребенок сейчас находится в семье под опекой. По данным службы, девочка чувствует себя хорошо, она смышленая, о ней заботятся“, – сказала представитель службы Эгле Вайнорайте-Рауктене.

Напомним, что полиция выяснила личность матери девочки. Расследование не начинали. В Литве за то, что человек оставляет ребенка в беби-боксе, ответственность не предусмотрена. Обычно родителей, оставивших младенцев, даже не ищут.

Беби-боксы есть в 10 учреждениях Литвы. В 2023 году в них были оставлены пять детей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии