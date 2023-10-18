"История одной фотографии, сделанной в Запорожье": 700 шагов по Вильнюсу с историком Ириной Била

"Когда началась война, у меня было неверие, что это возможно. Это стадия, которая называется отрицание. Я была шокирована и не знала, что делать. Я уехала, когда на территорию Энергодара зашли войска и произошла оккупация атомной электростанции. Тогда уровень тревоги и страха был на пике. Я взяла рюкзак, аптечку, "тревожный чемоданчик" и всё. Мне уезжать вообще не хотелось, я очень любила свою жизнь в Украине и в Запорожье. В результате я открыла фейсбук и прочитала пост знакомой, это Ирена Пранскявичюте (волонтер, консультант по управлению, тренер по вопросам лидерства - Delfi). Для меня это невероятная женщина, просто волшебница. Она сюда организовала переезд харьковской школы с родителями, детьми, и она написала пост, что набираются учителя для работы с украинскими детьми. Я собралась и приехала", - рассказывает Ирина.