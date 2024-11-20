История литовских священников, осудивших войну в Украине

„Нас взорвало, то, что патриарх, человек, которого априори мы считаем своим лидером, того, за кем следует идти, и он это [войну] открыто благословляет и нельзя это критиковать. За критику его, отец Виталий, отец Виталиюс и отец Гинтарас потерпели. „“Как так! Вы, принимаете сторону Украины“. Не такими словами, но было сказано: „Вы ещё пожалеете о том, что вы приняли такую позицию““, – объясняет протоирей Владимир Селявко.
„Встречает меня одна прихожанка и говорит: Отец Виталий, неужели Вы будете меня бить, будете врываться в храмы, отбирать храмы, нас выгонять, выкидывать, срывать богослужения и захватывать эти храмы“, – вспоминает протоирей Виталиюс Моцкус.
Владимир Селявко не мог не поддержать своих коллег. Он принял решение уйти. „[Не мог] оставаться больше в той организации, которая за критику человека, принимающего участие в военном преступлении, фактически это такой современный Геббельс. Я не готов был дальше оставаться с ними и, естественно, выход был только один, он был тяжёлый естественно“.
Для отлученных от службы священников это было непростое время. „Было страшно, было очень неприятно, когда мы уходили в никуда. Я вынужден был зарабатывать на хлеб [работая] на такси. Есть определенные долги, кредит надо отдавать, то тяжковато немножко. Я не назову себя каким-то героем, нет. Я и боялся, и страх был, всего было, конечно“, – вспоминает Виталий Моцкус.
В феврале 2023 года священники смогли вернуться к богослужению, став частью Константинопольского Патриархата. Министерство юстиции Литвы признало де-юре православную общину Константинопольского Патриархата.
„Это, в первую очередь, восстановление исторической справедливости, потому что 400 лет назад православные верующие в Литве были частью Константинопольского патриархата. Но потом это право было отобрано Московским патриархатом. Как вы знаете, Русская Православная Церковь не является церковью, которая проповедует то, что есть христианская вера. Потому что это выглядит так, что в их понимании Бог является неким командующим российской армии. Мы знаем, что это не так. Это естественно, что люди, которые принадлежат к православной церкви чувствуют себя некомфортно, чтобы участвовать в богослужении или других мероприятиях, когда глава церкви является частью путинской пропаганды. Так что не удивительно, что люди, которые не согласны с этим, были изгнаны из русской православной церкви. Они были восстановлены Константинопольским патриархатом. Это было основанием, чтобы восстановить Константинопольский патриархат в Литве. И я очень на самом деле горда, что это случилось, что я смогла увидеть это. Когда ты видишь происходящую историю. Это на самом деле творится история“, – подчеркивает экс-премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
„Я не знаю почему в довоенной Литве это не произошло, нужен был вот такой триггер, каким явилось нападение на Украину, чтобы это сдвинулось с места“, – отмечает Рамунас Богданас, писатель, обозреватель.
„Естественно жизнь изменится, потому что нужно всю церковную жизнь сейчас создавать, строить с нуля“, – говорит Виталий Моцкус, протоиерей.
„Формация в процессе, она естественно будет еще долго происходить, потому что с нуля создать церковную общину не так просто“, – утверждает Владимир Селявко, протоиерей.
В пользование новосозданной общины была передана церковь в бывшей Лукишской тюрьме. „Камень с сердца, такое облегчение, что мы сможем служить, мы сможем славить Бога как священники. Неописуемая какая-то радость была, неописуемая“, – говорит Виталий Моцкус.
Как отмечает Владимир Селявко, вслед за этим начала создаваться сеть приходов по всей Литве. „Это был февраль месяц, затем визит патриарха Варфоломея потом первые наши попытки создавать сеть приходов – как правило, мы просто приезжаем в пустое место по большому счёту. По сути, нет никаких мест, это католический храм [костел Пресвятой Троицы], есть ещё территории музея, например, вот Лукишки, бывший следственный изолятор, где-то в лютеранских храмах, где-то в православных, в реформатских. Общин, которые постоянно действуют в Вильнюсе – четыре, и в Каунасе, в Шауляй, в Клайпеде, в Паневежис, и в Аникщяй, и в Электренай, и собирается ещё одна в Алитусе открыться. То есть они потихонечку растут. Если сразу приходил 7-8 человек на каждое воскресенье на службу, то сейчас приходит около 20, приходы как-то развиваются“.
Проект создан при поддержке посольства Германии в Литве.