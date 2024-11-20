История литовских священников, осудивших войну в Украине

Для отлученных от службы священников это было непростое время. „Было страшно, было очень неприятно, когда мы уходили в никуда. Я вынужден был зарабатывать на хлеб [работая] на такси. Есть определенные долги, кредит надо отдавать, то тяжковато немножко. Я не назову себя каким-то героем, нет. Я и боялся, и страх был, всего было, конечно“, – вспоминает Виталий Моцкус.

„Это, в первую очередь, восстановление исторической справедливости, потому что 400 лет назад православные верующие в Литве были частью Константинопольского патриархата. Но потом это право было отобрано Московским патриархатом. Как вы знаете, Русская Православная Церковь не является церковью, которая проповедует то, что есть христианская вера. Потому что это выглядит так, что в их понимании Бог является неким командующим российской армии. Мы знаем, что это не так. Это естественно, что люди, которые принадлежат к православной церкви чувствуют себя некомфортно, чтобы участвовать в богослужении или других мероприятиях, когда глава церкви является частью путинской пропаганды. Так что не удивительно, что люди, которые не согласны с этим, были изгнаны из русской православной церкви. Они были восстановлены Константинопольским патриархатом. Это было основанием, чтобы восстановить Константинопольский патриархат в Литве. И я очень на самом деле горда, что это случилось, что я смогла увидеть это. Когда ты видишь происходящую историю. Это на самом деле творится история“, – подчеркивает экс-премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.