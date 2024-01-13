Историк объяснил, почему мы не можем забывать 13 января: западный мир наконец-то поверил

Это была ответственность, которая могла повлечь за собой последствия. Они были таковыми, что Москва отреагировала на решение Литвы . Во-первых, объявила экономическую блокаду. Оказывала давление по иным каналам. Поэтому время от марта 1990 до января 1991г. и чуть дольше было очень сложным. Во-первых, Литва формально восстановила независимость, но физически и реально власть еще не могла гарантировать суверенитет.

Другие важные шаги были в марте 1990 года, когда Верховный совет 11 марта объявил о восстановлении независимости. С этого дня начался наш реальный путь государственности.

Все это еще больше объединило людей, и, возможно, даже больше, чем что-либо иное в ХХ веке. С момента создания "Саюдиса" в 1988 г., общество уже ясно знало, чего хочет. Оно хотело восстановить Независимость.

– Во-первых, путь нашей страны к Независимости начался еще в годы " Саюдиса ". Значит, все началось с основания "Саюдиса" в 1988 г. Надо сказать что это было очень важным делом, ведь "Саюдис" мобилизовал литовское общество.

По его словам, в наше время, когда всех нас все больше затягивают разобщающие, а не объединяющие социальные сети, таких качеств не увидишь.

Конечно, Ирак этого не сделал, НАТО начал бомбить Ирак. Обратите внимание на совпадение – 15 января 1991 mг. ультиматум, у нас события произошли 13 января.

Тут мы можем уже говорить о конце 1990 и начале 1991 г. У нас есть немало воспоминаний о 13 января, но я хочу выделить один очень важный момент, который часто упускают. Это международная составляющая. Так или иначе, вторая половина 1990 и начало 1991 г. - "жаркое" время в мире. Это война в Персидском заливе, Ирак напал на Кувейт. Ираку все страны мира объявили ультиматум - до середины января война должна быть прекращена.

Но Литва устояла, я имею в виду, что это делал весь народ, не только власть.

Конечно, Москва хотела этим воспользоваться и пыталась оказывать на литовцев давление, чтобы они отказались от независимости и "по-хорошему" сами вернулись.

В нашей стране еще находилась чужая армия, около 30 000–40 000 военных, Литовской армии еще не было. Также Литва еще не могла контролировать свои границы.

8 января 1991 г. состоялся митинг "Единства". У библиотеки им. М.Мажвидаса собрались люди определенных взглядов, у которых была своя позиция относительно будущего Литвы. Эта тысячная толпа стала рваться во внутренний двор парламента, хотела свергнуть парламент. Они думали, что Верховный совет виноват в повышении цен, но ведь цены подняло правительство. Конечно, произошло столкновение, людей окатили из пожарных шлангов водой. Значит, ситуация была накаленной.

Второй момент, которым воспользовались силы извне - экономическая ситуация в Литве, которая, мягко говоря, была трагической. Правительство Казимиры Прунскене было вынуждено поднять цены на продукты первой необходимости. В обществе начались социальные беспорядки, цены выросли, жизнь стала сложнее. Часть общества была недовольна ценами, а другая часть хотела свергнуть власть и заставить Литву вернуться в состав СССР .

Видимо, советские структуры пытались воспользоваться тем, что взоры всего мира обращены на войну в Персидском заливе, значит, они смогут "обтяпать" свое дело в Литве . Если литовские власти по-хорошему не отказались от независимости, то в Литве устроят переворот.

– Мне сложно точно ответить на этот вопрос. Странно, что не штурмовали, ведь там находилась вся власть, как сейчас написано, "сердце Литвы".

Правда, всех жителей Литвы уже с 8–9 января призывали приходит, приезжать на защиту. 13 января заняли телебашню, а военная техника ездила по Жверинасу и рядом с парламентом, но не рискнула брать его штурмом.

Не надо забывать, что по улицам Вильнюса стала ездить военная техника, оказывая на людей психологическое давление. Одно за другим начинают захватывать здания – Дворец печати, здание Комитета Литовского радио и телевидения на ул. С.Конарскё и т.д. Конечно, переломной точкой была телебашня. Это был определенный символ, там погибли первые люди. Сначала было 13 жертв, потом скончался еще один человек.

Добровольцы, которые были готовы защищать Верховный совет, даже спали в Витражной галерее здания. Итак, 8, 9, 10, 11, 12 января напряжение не спадало. Тем более после того как Москва объявила призыв литовской молодежи в советскую армию. Формально Литва уже год была независимой, а тут - призыв в армию. Молодежь пугали, что будут ловить и насильно вывозить в армию.

Тогда, когда переворот пытались совершить в Москве. Определенные военные структуры хотели взять власть и запретить все "перестройки", но путч провалился, стало ясно, что СССР другим странам не будет угрозой. Тогда к власти в России пришли демократические силы, которые иначе относились к СССР и бывшим союзным республикам.

Видимо, поэтому не хотели брать штурмом и, думаю, не хотели свой имидж портить. Итак, 13 января еще все не закончилось. Я думаю, переломный момент в создании нашего современного государства - август 1991 г.

Как известно, Западный мир, особенно Западная Европа , относился к Михаилу Горбачёву и его "перестройке" как к возможности завязать контакт между СССР и Западом. Значит, к нему относились терпимо. Правда, тогда и экономическое положение СССР было сложным – со всего мира шли кредиты, значит, такой штурм мог все изменить.

Думаю, надо выделить несколько моментов. Во-первых, у здания парламента собралось много людей, это были тысячи. Понятно, что если бы было вооруженное нападение, погибли бы не единицы, не десятки, а скорее сотни. Это расценили бы как военное преступление.

– Как события 13 января 1991 г. можно оценить в международном контексте?

– Думаю, это еще один важный момент, трагический и символический для нашего народа день.

Когда 11 марта 1990 г. мы объявили о независимости, надо сказать, что большая часть мира не особенно верила, что тот 3-миллионный народ вот просто так выйдет из состава СССР и станет независимым. Кроме того, не хотели, чтобы появились проблемы на этнической почве, территориальные конфликты.

На самом деле, долгое время нашу страну никто не признавал. Можно сказать, что 13 января 1991 г. дело сдвинулось с мертвой точки. С марта 1990 до февраля 1991 г. Литву формально не признало ни одно государство.

Конечно, мы можем назвать Молдову, но она сама тогда была в составе СССР. Значит, именно январские события приоткрыли глаза миру. На самом деле интерес был большим, такого в марте 1990 г. не было.