Историческое событие: константинопольский экзарх в субботу провел в Вильнюсе первую службу

"Весь католический и православный мир празднует крещение Христа, состоится служба. Но это особенный день, потому что в Литву из Эстонии прибыл экзарх, назначенный главой Литовского экзархата. Это будет первая его служба здесь", – сказал священник Владимир Селявко.

По его словам, верующие соберутся в 9 ч. в Тринопольском монастыре, помещениями которого Константинопольскому патриархату позволила воспользоваться Католическая церковь.

"Это историческое событие, поскольку уже прошло почти 300 лет с тех пор, как константинопольские священники служили в последний раз службу на литовской земле", – сказал Селявко.

"Пока Кивилоо - священник-монах, но возможно, мы надеемся, в будущем его посветят в епископы", – прибавил он.