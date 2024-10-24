Историческое решение Верховного суда Литвы: Масюлис, Курлянскис и Гапшис остаются за решеткой

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Элигиюса Масюлиса, он по-прежнему останется в колонии, его срок не меняется - 5,5 лет лишения свободы.

Срок заключения Гапшиса сокращен до 4 лет и 3 месяцев, а Курлянскиса – до 5,5 лет.

Также за решеткой остаются Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс, они должны заплатить штрафы. Виновными признаны и юридические лица: Движение либералов, MG Baltic и Партия труда

Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В июне ВСЛ завершил рассмотрение кассационных жалоб по этому делу.