Историческое решение Верховного суда Литвы: Масюлис, Курлянскис и Гапшис остаются за решеткой

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Элигиюса Масюлиса, он по-прежнему останется в колонии, его срок не меняется - 5,5 лет лишения свободы.
Срок заключения Гапшиса сокращен до 4 лет и 3 месяцев, а Курлянскиса – до 5,5 лет.
Также за решеткой остаются Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс, они должны заплатить штрафы. Виновными признаны и юридические лица: Движение либералов, MG Baltic и Партия труда
Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
В июне ВСЛ завершил рассмотрение кассационных жалоб по этому делу.
По данным ВСЛ, по делу принято 12 кассационных жалоб: от осужденного депутата Витаутаса Гапшиса и его адвоката Миндаугаса Баркаускаса, осужденного бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса и его адвоката Руслана Бойко, осужденного бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса и его защиты – адвокатов Симонаса Слапшинскаса и Гедрюса Данелюса, осужденного экс-либерала Шарунаса Густайниса, осужденного экс-депутата Гинтараса Степонавичюса и его адвоката Римгаудаса Чернюса, адвоката представителя осужденного юридического лица, концерна MG Baltic (ныне – MG grupė), Линаса Белявичюса, адвоката осужденного юридического лица Движение либералов Раймундаса Юрки, адвоката осужденного юридического лица Партия труда Витаутаса Свидерскиса.
Большинство осужденных по этому делу добивались оправдания.
Прокуратура в ВСЛ не обжаловала обвинительный приговор по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic.