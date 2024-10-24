2024.10.24 14:23

Историческое решение Верховного суда Литвы: Масюлис, Курлянскис и Гапшис остаются за решеткой

 
Витянис Мишкинис
ELTA
ru.DELFI.lt

24 октября Верховный суд Литвы вынес решение в деле о политической коррупции MG Baltic. Суд постановил, что все трое осужденных остаются за решеткой. Раймондасу Курлянскису и Витаутасу Гапшису символически смягчено наказание первый: проведет за решеткой на 6 месяцев меньше, а второй – на три месяца меньше.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Элигиюса Масюлиса, он по-прежнему останется в колонии, его срок не меняется - 5,5 лет лишения свободы.

Срок заключения Гапшиса сокращен до 4 лет и 3 месяцев, а Курлянскиса – до 5,5 лет.

Также за решеткой остаются Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс, они должны заплатить штрафы. Виновными признаны и юридические лица: Движение либералов, MG Baltic и Партия труда

Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В июне ВСЛ завершил рассмотрение кассационных жалоб по этому делу.

По данным ВСЛ, по делу принято 12 кассационных жалоб: от осужденного депутата Витаутаса Гапшиса и его адвоката Миндаугаса Баркаускаса, осужденного бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса и его адвоката Руслана Бойко, осужденного бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса и его защиты – адвокатов Симонаса Слапшинскаса и Гедрюса Данелюса, осужденного экс-либерала Шарунаса Густайниса, осужденного экс-депутата Гинтараса Степонавичюса и его адвоката Римгаудаса Чернюса, адвоката представителя осужденного юридического лица, концерна MG Baltic (ныне – MG grupė), Линаса Белявичюса, адвоката осужденного юридического лица Движение либералов Раймундаса Юрки, адвоката осужденного юридического лица Партия труда Витаутаса Свидерскиса.

Большинство осужденных по этому делу добивались оправдания.

Прокуратура в ВСЛ не обжаловала обвинительный приговор по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic.

Eligijus Masiulis

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