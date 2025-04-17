Историческое решение Конституционного суда Литвы: заключить договор о партнерстве могут и лица одного пола

Весной прошлого года, тогда еще правительство Инфриды Шимоните обратилось в КС с просьбой ответить на вопросы, связанные с партнерством.
В Гражданском кодексе (ГК) с момента его принятия есть раздел, посвященный партнерству между мужчиной и женщиной, не заключившими брак. По мнению правительства, Конституция защищает права всех семей, включая однополые, поэтому эта установка противоречит Конституции и принципу равенства.
КС согласился с этой позицией и признал это положение ГК противоречащим Конституции.
Кроме того, в ГК сказано, что партнерство должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке, но парламент до сих пор не принял необходимые законы. По словам КС, это противоречит конституционному принципу.
Председатель КС Гинтарас Года заявил, что законодательный орган обязан в разумные сроки принять закон, регламентирующий порядок регистрации партнерства.
„Однако этот закон до сих пор не принят. Значит соответствующий раздел ГК до сих пор не действует“, – сказал Года, заметив, что с тем, что законодательный орган так долго медлит с принятием порядка, мириться нельзя.
По данным КС, так законодатель создает юридическую неуверенность и неопределенность, попирает законные ожидания жителей.
Судья КС Дайва Петрилайте сказала, что после принятия этого решения люди смогут обращаться в суды и регистрировать партнерство.
„КС отметил, что пока нет законов, этих людей не должны заставлять чего-то ждать и на что-то надеяться. Они смогут в индивидуальном порядке просить суд зарегистрировать их партнерские отношения. Пока парламент не примет законы, будет путь через суд“, – заметила она.
Парламент в течение 24 лет не смог принять закон о партнерстве. По словам судьи, это нельзя назвать разумным сроком. Принятие этого закона – воля депутатов.
Петрилайте сказала, что суд не установил никаких значимых для Конституции причин, которые противоречили бы расширению понятия партнерства и включению в этот институт не только разнополых, но и однополых пар.
„Это связано с правами на жизнь семьи (...), это было бы юридической защитой для таких пар, не только их признанием. Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, но и с личными аспектами жизни пар, с вопросами государственных порядков, налоговым правом, здравоохранением и т.д.“, – сказала Петрилайте.