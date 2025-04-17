Историческое решение Конституционного суда Литвы: заключить договор о партнерстве могут и лица одного пола

Кроме того, в ГК сказано, что партнерство должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке, но парламент до сих пор не принял необходимые законы. По словам КС, это противоречит конституционному принципу.

КС согласился с этой позицией и признал это положение ГК противоречащим Конституции.

В Гражданском кодексе (ГК) с момента его принятия есть раздел, посвященный партнерству между мужчиной и женщиной, не заключившими брак. По мнению правительства, Конституция защищает права всех семей, включая однополые, поэтому эта установка противоречит Конституции и принципу равенства.

Весной прошлого года, тогда еще правительство Инфриды Шимоните обратилось в КС с просьбой ответить на вопросы, связанные с партнерством.

Председатель КС Гинтарас Года заявил, что законодательный орган обязан в разумные сроки принять закон, регламентирующий порядок регистрации партнерства.

„Однако этот закон до сих пор не принят. Значит соответствующий раздел ГК до сих пор не действует“, – сказал Года, заметив, что с тем, что законодательный орган так долго медлит с принятием порядка, мириться нельзя.

По данным КС, так законодатель создает юридическую неуверенность и неопределенность, попирает законные ожидания жителей.

Судья КС Дайва Петрилайте сказала, что после принятия этого решения люди смогут обращаться в суды и регистрировать партнерство.