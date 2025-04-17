2025.04.17 12:35

Историческое решение Конституционного суда Литвы: заключить договор о партнерстве могут и лица одного пола

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir jo teisėjai
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir jo teisėjai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

17 апреля Конституционный суд Литвы объявил, что положение Гражданского кодекса, в котором сказано, что партнерство может быть только между мужчиной и женщиной, противоречит Конституции. Также конституционному принципу противоречит и то, что раздел ГК о партнерстве вступает в силу только тогда, когда законодательный орган принимает соответствующие законы.

Весной прошлого года, тогда еще правительство Инфриды Шимоните обратилось в КС с просьбой ответить на вопросы, связанные с партнерством.

В Гражданском кодексе (ГК) с момента его принятия есть раздел, посвященный партнерству между мужчиной и женщиной, не заключившими брак. По мнению правительства, Конституция защищает права всех семей, включая однополые, поэтому эта установка противоречит Конституции и принципу равенства.

КС согласился с этой позицией и признал это положение ГК противоречащим Конституции.

Кроме того, в ГК сказано, что партнерство должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке, но парламент до сих пор не принял необходимые законы. По словам КС, это противоречит конституционному принципу.

Председатель КС Гинтарас Года заявил, что законодательный орган обязан в разумные сроки принять закон, регламентирующий порядок регистрации партнерства.

„Однако этот закон до сих пор не принят. Значит соответствующий раздел ГК до сих пор не действует“, – сказал Года, заметив, что с тем, что законодательный орган так долго медлит с принятием порядка, мириться нельзя.

По данным КС, так законодатель создает юридическую неуверенность и неопределенность, попирает законные ожидания жителей.

Судья КС Дайва Петрилайте сказала, что после принятия этого решения люди смогут обращаться в суды и регистрировать партнерство.

„КС отметил, что пока нет законов, этих людей не должны заставлять чего-то ждать и на что-то надеяться. Они смогут в индивидуальном порядке просить суд зарегистрировать их партнерские отношения. Пока парламент не примет законы, будет путь через суд“, – заметила она.

Парламент в течение 24 лет не смог принять закон о партнерстве. По словам судьи, это нельзя назвать разумным сроком. Принятие этого закона – воля депутатов.

Петрилайте сказала, что суд не установил никаких значимых для Конституции причин, которые противоречили бы расширению понятия партнерства и включению в этот институт не только разнополых, но и однополых пар.

„Это связано с правами на жизнь семьи (...), это было бы юридической защитой для таких пар, не только их признанием. Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, но и с личными аспектами жизни пар, с вопросами государственных порядков, налоговым правом, здравоохранением и т.д.“, – сказала Петрилайте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии