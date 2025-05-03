Исторический шаг: в Вильнюсе на остановке Исландиёс появился ночной вокзал

Сейчас в Вильнюсе курсирует 9 ночных автобусов, связывающих центр с разными районами города. Ночные автобусы курсируют в пятницу и в субботу ночью каждые 30 минут, до 4 ч.
„Первый раз в истории Вильнюса ночные автобусы будут „встречаться“ – в то же время будут приезжать на то же место – время ожидания не будет дольше 9 минут“, – сказал представитель JUDU Арнас Мисюнас.
На остановку Исландиёс ночью можно приехать на автобусе N8 из Вильнюсского аэропорта.
Обновлены названия остановок „Центро поликлиника“, „Йогайлос“ и „Исландиёс“ – все они получили новые названия по находящейся рядом ул. Исландиёс. Остановку „Йогайлос“ разделят на две – одна будет Исландиёс (A), другая Исландиёс (B). Остановка „Исландиёс“ стала Исландиёс (C), а „Центро поликлиника“ Исландиёс (D).
Остановки получили буквенные названия A, B, C, D для удобства, это обычная практика в Западных странах.
„Одинаковое название плюс буквенное расширение позволяет ясно показать, что эти остановки связаны - это один транспортный узел“, – пояснил эксперт JUDU.