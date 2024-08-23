2024.08.23 13:31

Исторические снимки с "Балтийского пути": может, вы узнается себя на этих кадрах?

 
ru.DELFI.lt

Балтийский путь - одна из важнейших акций на пути освобождения стран Балтии из оккупации. Это был путь ненасильственного сопротивления. Сама акция была мирной, но она отметила событие, которое привело ко Второй мировой войне и последующему порабощению стран Балтии. 23 августа 1939 года СССР и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, поделив сферы влияния в Европе и развязав кровавые события. Два тоталитарных преступника ненадолго стали близкими союзниками, что означало ужас и ад для Европы. Целью „Балтийского пути“ было вспомнить о том, что со дня этого коварного заговора прошло 50 лет.

23 августа 1989 г. литовский Саюдис, а также эстонский и латвийский Народные фронты организовали живую цепь протяженностью около 650 км. За руки взялись жители трех стран Балтии, соединив Вильнюс, с Ригой и Таллинном, проложив путь к Независимости.

В 19 ч. того дня по радио звучали колокола. Участники акции взялись за руки. Взоры людей были обращены на Запад (люди стояли по правую сторону дороги). Во время „Балтийского пути“ развевались флаги и жгли свечи в память о жертвах сталинских репрессий. После этой акции состоялись митинги, службы, люди жгли костры. Акции в поддержку „Балтийского пути“ прошли по всему миру: в Берлине, Ленинграде, Москве, Мельбурне, Стокгольме, Тбилиси, Торонто и т.д.

Baltijos kelias

Baltijos kelias

11 марта 1990 г. Верховный совет-Восстановительный сейм Литвы объявил о восстановлении Независимости страны.

Вы участвовали в „Балтийском пути“? Что вы помните о том дне? Может, вам знакомы люди на этих фото?

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