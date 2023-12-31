Историческая возможность увидеть матч Евролиги и Ясикявичюса в Паневежисе – названы цены на билеты

 
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ФОТО: zalgiris.lt

В четверг, 4 января, в литовском Паневежисе впервые в истории состоится матч Евролиги – на арене Kalnapilis встретятся стамбульский Fenerbahce и Maccabi (Тель-Авив), сообщает портал Krepsinis.lt. Напомним, что стамбульскую команду тренирует Шарунас Ясикявичюс.

В организации матча участвует клуб 7bet-Lietkabelis. Fenerbahce вынуждена была искать другую арену из-за напряженной ситуации в Израиле. По общей договоренности, достигнутой в Евролиге, матч перенесли в Литву.

Продажи билетов начались 30 декабря. Цена на билеты колеблется в пределах 33-234 евро.

По словам пресс-секретаря арены Kalnapilis Эгле Лапите-Моркуне, матч в Паневежисе - результат трехстороннего сотрудничества.

"С нашей стороны переговоры и ответ был дан быстро. Хочу заметить, что проведение матча Евролиги в Паневежисе - результат сотрудничества между аренами Kalnapilis, Žalgiris и клубом Lietkabelis.

Переговоры не велись напрямую, сами юпредставители Fenerbahce не звонили к нам", – сказала она.

Во время первой встречи в Белграде Maccabi одержал победу над стамбульской командой со счетом 78:73.

Fenerbahce приедет и в Каунас, где воспитанники Шарунаса Ясикявичюса 19 января встретятся с каунасским "Жальгирисом".

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