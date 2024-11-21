2024.11.21 17:16

Источники: самый известный педофил Литвы Чеканавичюс снова попался

 
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Po kalėjime praleistų 15 metų į namus parvežamas pedofilas Ervydas Čekanavičius
Po kalėjime praleistų 15 metų į namus parvežamas pedofilas Ervydas Čekanavičius
ФОТО: Nerijus Povilaitis | Delfi

Самый известный педофил Литвы Эвалдас Чеканавичюс недавно вышел на свободу. По данным портала Kas vyksta Kaune, он уже сейчас приводит соседей в ужас. Его увезли в Каунасскую клинику.

Чеканавичюса освободили из тюрьмы 18 ноября. В тюрьме он провел 15 лет и 4 месяца.

Он был приговорен к такому сроку Верховным судом Литвы за то, что летом 2009 года заманил в свою квартиру несовершеннолетнего мальчика, одурманил его и изнасиловал, а потом вывел из дома и оставил на улице.

Чеканавичюс был осужден за изнасилование ребенка и хранение большого количества наркотических веществ.

Ранее он 8 раз был судим за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

18 ноября 75-летнего Чеканавичюса домой привезли работники тюрьмы. Мужчина выглядел неважно, с трудом передвигался.

По сведениям портала, 21 ноября Чеканавичюса увезли в Каунасскую клинику. Сообщается, что скорую вызвали соседи.

Представитель Каунасской клиники Вайда Битауте не стала подтверждать эту информацию, но и не отрицала ее.

Полиция указала, что ее к дому Чеканавичюса не вызывали.

Другие источники сообщили, что через полчаса после возвращения домой Чеканавичюс стал наводить ужас на соседей.

„Он все еще интересуется детьми. Сегодня его заметили в подъезде босого, без брюк, в подгузнике. Он звонил во все двери подряд, пугал детей, которые шли в школу“, – рассказал источник.

По данным источников, Чеканавичюс уже зазывал детей к себе в гости.

Жители надеются, что Чеканавичюса выселят из квартиры и перевезут в отделение паллиативного ухода.

В квартире Чеканавичюса нет ни воды, ни электричества, ни отопления

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