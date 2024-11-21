Источники: самый известный педофил Литвы Чеканавичюс снова попался

Чеканавичюса освободили из тюрьмы 18 ноября. В тюрьме он провел 15 лет и 4 месяца.

Он был приговорен к такому сроку Верховным судом Литвы за то, что летом 2009 года заманил в свою квартиру несовершеннолетнего мальчика, одурманил его и изнасиловал, а потом вывел из дома и оставил на улице.

Чеканавичюс был осужден за изнасилование ребенка и хранение большого количества наркотических веществ.

Ранее он 8 раз был судим за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

18 ноября 75-летнего Чеканавичюса домой привезли работники тюрьмы. Мужчина выглядел неважно, с трудом передвигался.

По сведениям портала, 21 ноября Чеканавичюса увезли в Каунасскую клинику. Сообщается, что скорую вызвали соседи.