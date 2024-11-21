Источники: самый известный педофил Литвы Чеканавичюс снова попался

Чеканавичюса освободили из тюрьмы 18 ноября. В тюрьме он провел 15 лет и 4 месяца.
Он был приговорен к такому сроку Верховным судом Литвы за то, что летом 2009 года заманил в свою квартиру несовершеннолетнего мальчика, одурманил его и изнасиловал, а потом вывел из дома и оставил на улице.
Чеканавичюс был осужден за изнасилование ребенка и хранение большого количества наркотических веществ.
Ранее он 8 раз был судим за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
18 ноября 75-летнего Чеканавичюса домой привезли работники тюрьмы. Мужчина выглядел неважно, с трудом передвигался.
По сведениям портала, 21 ноября Чеканавичюса увезли в Каунасскую клинику. Сообщается, что скорую вызвали соседи.
Представитель Каунасской клиники Вайда Битауте не стала подтверждать эту информацию, но и не отрицала ее.
Полиция указала, что ее к дому Чеканавичюса не вызывали.
Другие источники сообщили, что через полчаса после возвращения домой Чеканавичюс стал наводить ужас на соседей.
„Он все еще интересуется детьми. Сегодня его заметили в подъезде босого, без брюк, в подгузнике. Он звонил во все двери подряд, пугал детей, которые шли в школу“, – рассказал источник.
По данным источников, Чеканавичюс уже зазывал детей к себе в гости.
Жители надеются, что Чеканавичюса выселят из квартиры и перевезут в отделение паллиативного ухода.
В квартире Чеканавичюса нет ни воды, ни электричества, ни отопления