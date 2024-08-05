Источники: мэр Вильнюса думает о новом виде транспорта в городе

Речь идет о водном транспорте. В других странах этот вид транспорта – не новость. Водный транспорт - это популярная и важная часть системы во многих городах Европы, особенно в находящихся у воды.
Муниципальная компания „Услуги сообщения“ пока не подтвердила, что такой вид транспорта планируется. Однако она не исключает, что в будущем такой вид транспорта может появиться в столице.
„В плане гармоничной мобильности Вильнюсского муниципалитета есть раздел, посвященный развитию водного транспорта, однако пока в планах нет его развития – в будущем этот вопрос может обсуждаться“, – сказала представитель „Услуг сообщения“ Эгле Крушинскайте.
Во многих городах Европы, например, в Венеции, Амстердаме, Стокгольме, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Осло, Лондоне, Лиссабоне и Стамбуле можно пользоваться услугами водного транспорта. Там есть водные трамваи, паромы и другие виды транспорта, который включен в систему общественного транспорта.