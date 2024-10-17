Источники: как правоохрана заманила Германаса в Вильнюс

„Я не понимаю, что происходит. Немало людей стали недоступны, их телефоны выключены, они не отвечают в мессенджерах“, – сказал один источник Delfi.
Он предположил, что правоохране как-то удалось заманить Германаса в Вильнюс, где его и задержали вместе с Тринкунайте.
По данным источника, Германас в последнее время жил в ОАЭ и практически не бывал в Литве. Он сказал, что Германас прилетел лишь на один день.
„Есть и другая версия, что Вильгельмас знал о неизбежном аресте и готовился к этому. Общие знакомые рассказали, что уже в понедельник он стал отключаться от общих чатов.
Возможно, он прилетел в Литву, подготовившись к задержанию. Это значит, что у него был другой компьютер и телефон, в которых не было информации, интересной для правоохраны. Он многое делал через своих поверенных, старался встречаться с ними лично или через платформу зашифрованными сообщениями“, – сказал источник Delfi.
Собеседник предположил, что расследование, скорее всего, связано с отмыванием денег, их легализацией через сеть компаний Германаса.
„Он старался не фигурировать как акционер, получатель выгоды. Для этого использовали зарегистрированных в Швейцарии местных жителей,именно они придавали компаниям определенную солидность и надежность.
Как Ева (Тринкунайте), так и Миндаугас (Навицкас) выполняли указания Германаса, были его поверенными. Похоже, когда выяснятся обвинения, им придется решать, давать показания или брать вину на себя“, – сказал источник Delfi.
Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас.
По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения. Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.
Правда, портал 15min.lt сообщал, что Германас какое-то время работал в компании Навицкаса LITLAB. Кроме того, Навицкас и Германас принимали решения в работе группы компаний Тринкунайте iSun. Навицкас возглавлял и другие компании Тринкунайте и Германаса. Навицкене говорила, что Тринкунайте ее дальняя родственница – сестра жены брата мужа.
По словам Навицкене, она редко общается с Тринкунайте и ничего не знала о прошлом Германаса.
Позже 15min.lt сообщил, что в прошлом году Навицкене вместе с Тринкунайте и Германом на частном самолете летала в Дубай.
Из-за разразившегося после этого скандала Навицкене покинула пост министра социальной защиты и труда.