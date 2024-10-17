Источники: как правоохрана заманила Германаса в Вильнюс

„Я не понимаю, что происходит. Немало людей стали недоступны, их телефоны выключены, они не отвечают в мессенджерах“, – сказал один источник Delfi.

Он предположил, что правоохране как-то удалось заманить Германаса в Вильнюс, где его и задержали вместе с Тринкунайте.

По данным источника, Германас в последнее время жил в ОАЭ и практически не бывал в Литве. Он сказал, что Германас прилетел лишь на один день.

„Есть и другая версия, что Вильгельмас знал о неизбежном аресте и готовился к этому. Общие знакомые рассказали, что уже в понедельник он стал отключаться от общих чатов.