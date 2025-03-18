2025.03.18 19:42

Источники Delfi: в Украине на фронте погиб литовский доброволец

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: UKRAINIAN ARMED FORCES | Scanpix

В Украине в боях с российской армией погиб гражданин Литвы, сражавшийся за Украину. Эту информацию Delfi подтвердили несколько несвязанных между собой источников. Сообщается, что несчастье произошло несколько дней назад, тело погибшего до сих пор находится на поле боя, которое обстреливают русские. По предварительным данным, погибший – молодой парень, который участвовал в первой миссии. Сейчас украинские военные готовятся к операции, во время которой тело погибшего попытаются забрать с поля боя.

„Это была его первая боевая миссия, очень жаль парня, у него было немного опыта, только окончил учения и сразу попал в эту мясорубку. Насколько известно, вроде бежал по открытой местности, когда его застрелили“, – сказал один из источников Delfi.

По данным источников, литовец на поле боя погиб в конце минувшей недели. Это произошло под Купянском, тело до сих пор остается на поле боя.

„Были попытки его достать, но слишком велик риск, поскольку идет сильный обстрел. Воюющий в той же бригаде второй литовец в порядке“, – указали источники Delfi.

Общественный деятель Шарунас Ясюкявичюс, который занимается сбором и перевозкой помощи в Украину, не комментировал информацию о гибели гражданина Литвы, но сказал, что ему известно о том, что готовится операция по возвращению тела с поля боя.

„Мне сообщили, что готовят планы операции, их должна осуществить хорошо подготовленная и опытная бригада“, – сказал он.

По сведениям Delfi, близкие покойного и посольство Литвы в Украине информированы о гибели молодого человека.

„Пока тело не вернули и официально не опознали, молодого человека считают пропавшим без вести. Чтобы можно было подтвердить факт смерти, нужно провести опознание, как-то забрать тело с поля боя“, – сказал один из собеседников.

Это уже второй литовский доброволец, погибший в Украине. В феврале 2024 года в Украине погиб доброволец иностранного легиона Тадас Тумас (позывной „Мильжинас“).

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