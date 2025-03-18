Источники Delfi: в Украине на фронте погиб литовский доброволец

В Украине в боях с российской армией погиб гражданин Литвы, сражавшийся за Украину. Эту информацию Delfi подтвердили несколько несвязанных между собой источников. Сообщается, что несчастье произошло несколько дней назад, тело погибшего до сих пор находится на поле боя, которое обстреливают русские. По предварительным данным, погибший – молодой парень, который участвовал в первой миссии. Сейчас украинские военные готовятся к операции, во время которой тело погибшего попытаются забрать с поля боя.