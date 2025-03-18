Источники Delfi: в Украине на фронте погиб литовский доброволец

„Это была его первая боевая миссия, очень жаль парня, у него было немного опыта, только окончил учения и сразу попал в эту мясорубку. Насколько известно, вроде бежал по открытой местности, когда его застрелили“, – сказал один из источников Delfi.
По данным источников, литовец на поле боя погиб в конце минувшей недели. Это произошло под Купянском, тело до сих пор остается на поле боя.
„Были попытки его достать, но слишком велик риск, поскольку идет сильный обстрел. Воюющий в той же бригаде второй литовец в порядке“, – указали источники Delfi.
Общественный деятель Шарунас Ясюкявичюс, который занимается сбором и перевозкой помощи в Украину, не комментировал информацию о гибели гражданина Литвы, но сказал, что ему известно о том, что готовится операция по возвращению тела с поля боя.
„Мне сообщили, что готовят планы операции, их должна осуществить хорошо подготовленная и опытная бригада“, – сказал он.
По сведениям Delfi, близкие покойного и посольство Литвы в Украине информированы о гибели молодого человека.
„Пока тело не вернули и официально не опознали, молодого человека считают пропавшим без вести. Чтобы можно было подтвердить факт смерти, нужно провести опознание, как-то забрать тело с поля боя“, – сказал один из собеседников.
Это уже второй литовский доброволец, погибший в Украине. В феврале 2024 года в Украине погиб доброволец иностранного легиона Тадас Тумас (позывной „Мильжинас“).