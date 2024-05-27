Исследование: жители Литвы оценивают год с оптимизмом, но тратить деньги не планируют

По данным исследования, 72 проц. респондентов с оптимизмом оценивают 2024 год с финансовой перспективы. Несмотря на это, только 22 проц. респондентов обычно планируют свои расходы в этом году, тогда как 70 проц. жителей готовятся ограничить необязательные расходы, а 8 проц. полагают, что в этом году им придется существенно затянуть пояса.
Опрос показал, что пандемия, третий год войны в Украине и инфляция побудили жителей задуматься о наличии безопасной финансовой подушки. 81 проц. из них указывают, что часть своих доходов они направляют на сбережения и обычно откладывают 5-10 проц. семейного бюджета.
Почти треть (29 проц.) респондентов, откладывающих часть своих доходов на сбережения, откладывают 5-10 проц. семейного бюджета – чаще это люди с более высокими доходами, проживающие в крупных городах и райцентрах. 18 проц. откладывающих – чаще участники исследования с высшим образованием, они откладывают 10-20 проц. семейного бюджета, а десятая часть – более 20 проц. бюджета.
Пятая часть (19 проц.) респондентов указали, что выделяют на сбережения менее 5 проц. семейного бюджета, еще 19 проц. ответили, что не откладывают. Чаще не откладывают респонденты с более низкими и средними доходами.
Исследование с 18 по 28 марта текущего года проводилось компанией по исследованию рынка и общественного мнения Spinter tyrimai. В ходе него было опрошено 1 009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет по всей стране.