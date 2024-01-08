Исследование: жители Литвы хорошо оценивают свою способность распознавать дезинформацию

По данным исследования, 65% респондентов утверждают, что никогда не пользуются распространяющими дезинформацию российскими и белорусскими каналами, только 8% принявших участие в исследовании сказали, что пользуются этими каналами каждый день или хотя бы раз в неделю.

63% респондентов ответили, что больше всего фейковых новостей они замечают в социальных сетях. Такая же часть из них также считает, что управляющие социальными сетями не реагируют должным образом на дезинформацию – совершенно не занимаются ее опровержением и предотвращением (25%) или скорее не занимаются (38%).

В ходе опроса жители страны очень четко указали социальные сети как канал, наиболее часто используемый для дезинформации. И хотя их платформы не являются авторами дезинформации или исполнителями информационных инцидентов, это не препятствует распространению дезинформации.

Результаты исследования показывают, что граждане довольно часто замечают дезинформацию.