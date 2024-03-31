Исследование: жители хотят магазины и другие услуги в многоквартирных домах

"Вильнюсский муниципалитет принял решение о развитии коммерческих помещений в новых многоквартирных домах. Это меняет лицо спальных районов. Мы заметили, что такое решение оправдывает себя: жители приветствуют наличие услуг рядом с домом, а бизнес охотно устраивается в Виршулишкес или Пилайте, где раньше не хватало места для коммерческой деятельности", – сказала представитель Omberg group Эдита Гудаускене.
По ее словам, при выборе нового жилья важно оценить место с точки зрения нескольких аспектов: не только расстояние до центра, сообщение с работой, детским садом, школой, но и соседство.
"Часть новоселов обращает внимание на последний аспект только потом, когда поселится на новом месте. Они чувствуют, что им не хватает услуг, услуги находятся далеко от дома. Поэтому мы призываем клиентов оценить свой образ жизни и потребности. Выбор привлекательного соседства индивидуален. Некоторым важно, чтобы рядом были зеленые зоны, другим – места социализации", – заметила Гудаускене.
Исследование показало, что жители больше всего хотели бы, чтобы в их доме была пекарня и магазин (25%), популярностью пользуются спортклубы (20%) и клиники (18%). 14% участников опроса хотели бы, чтобы на первом этаже были салоны красоты, еще 11% – кафе, 10% – закусочные. Детский сад в своем доме хотели бы 9% участников опроса.
По словам представителя Omberg group, возможностью разместиться на первом этаже многоквартирного дома интересуются и разные компании, которые хотели бы иметь там офис.
Правда, больше 40% респондентов сказали, что не хотели бы никаких мест услуг в своем доме. Такой вариант выбирали в основном люди старшего возраста и жители регионов.
Исследование было проведено в конце 2023 г., в нем участвовали 1011 человек, опрос провела компания Spinter tyrimai.