2024.07.22 12:39

Исследование: заказ еды на дом и оценка – от 3 до 9 баллов

 
Каролина Жюрайте
ru.DELFI.lt
Maistas į namus
Maistas į namus
ФОТО: Karolina Žiūraitė | Asmeninis archyvas

Жители Литвы все чаще заказывают еду на дом, поскольку приходят с работы и им не хочется стоять у плиты. Однако всегда ли удается получить такое блюдо, на которое ты рассчитывал? Обзор заказов из разных ресторанов. Оценка по шкале от 3 до 9 баллов.

Коробка была неплотно закрыта

Первая попытка - тортилья с говядиной и салатом из свежих овощей из ресторана iLunch. Цена 6,40 евро – 4,9 Eur за блюдо и 1,5 евро за салат. Курьер привез заказ через 30 минут.

Крышка коробки была плохо закрыта. Не трагедия, но, кажется, до нее был всего шаг. В коробке все лежит на своих местах.

Еда хорошая, только края тортильи затвердели и не хватало обещанной кукурузы.

7 баллов.

Бутерброд из теста для пиццы с начинкой

В ресторане Pizza express был заказан а-ля бутерброд, ингредиенты (курятина, шампиньоны, сыр и сладкий перец) были завернуты в тонкий блин из теста для пиццы (8 евро).

Еду доставили через 25–30 минут.

Ужин разочаровал. Соус был в одном пакете с бутербродом, поэтому стал теплым. Не удалось распознать ни курицу, ни сыр, торчали лишь кусочки сладкого перца, немного ситуацию спасал чесночный соус.

Само блюдо не напоминало то, что видно на картинке в интернете.

Правда, порция была большой., если бы блюдо было съедобным, хватило бы на двоих.

3 балла.

Много вкусов в одном

На этот раз была доставка обеда в офис из ресторана Sushi lounge, заказ - Poke Bowl (13,99 евро), в блюде должен быть рис, лосось, авокадо, манго, ананас, редька, свекла, морковь и соус.

Курьер не опоздал.

Блюдо было отличным на вкус. Порция большая.

9 баллов.

Итог:

  • Заказ еды на дом - хороший выход в разных ситуациях, помогает экономить время.

  • Курьеры доставляют еду быстро и без опозданий.

  • Цены приемлемые.

  • Есть варианты, где не надо платить за доставку.

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