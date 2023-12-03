Исследование: все меньше жителей Литвы уверены в стабильности рабочего места

9 % респондентов не уверены в будущем компании и в своих шансах найти новую работу. Этот показатель практически не изменился - год назад такое мнение разделяли 8% опрошенных.

В Литве увеличилось число жителей, считающих, что компания, которую они представляют, стабильна, но также увеличилось и число тех, кто не чувствует уверенности на своем рабочем месте. Как показывает исследование, в 2022 году таких респондентов было 12%, в этом году - уже 14%.

В этом году среди жителей стран Балтии уверенность в стабильности компании более всего в Литве - 40 %, в Латвии и Эстонии настроения несколько пессимистичнее - в соседних странах по 34 % опрошенных чувствуют уверенность в своем рабочем месте.

Жители в возрасте 30–39 лет, а также люди с ежемесячным доходом более 1250 евро в этом вопросе в основном оптимистичны.

По данным исследования, только 40 % жителей Литвы ощущают стабильность на своем рабочем месте и уверены в стабильности компании своего работодателя - это 8% меньше, чем год назад (48%), показывает сравнительные данные опросов, проведенных в 2022 и 2023 годах.

И год назад, и в этом году примерно одинаковое количество респондентов заявили, что не уверены в будущем компании, но не беспокоятся о возможности найти другую работу - в этом году такой ответ выбрали 8% респондентов, в 2022 г. - 9 %.

Данные опроса показывают, что молодые респонденты в возрасте 18-39 лет меньше беспокоятся о своих шансах найти новую работу, а респонденты в возрасте 60 лет и старше меньше всего верят в свои шансы найти новую работу. Квалифицированные специалисты, офисные работники и менеджеры наиболее уверены в себе.

Данные литовского Государственного агентства данных показывают, что в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года количество трудоустроенных в Литве выросло на 1,4 %, а это значит, что работу нашли на 20 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. При этом количество вакансий по сравнению с вышеупомянутыми периодами увеличилось на 7,2 % - в третьем квартале этого года на рынке появилось еще 1800 вакансий.