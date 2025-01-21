Исследование: возросло число людей, поддерживающих право выбора женщины в отношении прерывания беременности

По данным опроса, с этим утверждением чаще соглашаются женщины – 82%. В то же время право женщин на выбор поддерживают 74% мужчин.

По сравнению с данными 2021 года право женщины на прерывание беременности признают больше людей – в 2021 году так считали 7 из 10 жителей.

По данным службы, сейчас с этим утверждением не согласна гораздо меньшая доля населения: в 2024 году с правом выбора женщины в отношении прерывания беременности не соглашались 11% респондентов, а в 2021 году – 23%.