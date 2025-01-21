2025.01.21 07:04

Исследование: возросло число людей, поддерживающих право выбора женщины в отношении прерывания беременности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Abortas
Abortas
ФОТО: fizkes | Shutterstock

По данным опроса общественного мнения, проведенного по заказу Службы контролера по равным возможностям, 8 из 10 жителей Литвы считают, что женщина имеет право выбора в отношении прерывания беременности.

По данным опроса, с этим утверждением чаще соглашаются женщины – 82%. В то же время право женщин на выбор поддерживают 74% мужчин.

По сравнению с данными 2021 года право женщины на прерывание беременности признают больше людей – в 2021 году так считали 7 из 10 жителей.

По данным службы, сейчас с этим утверждением не согласна гораздо меньшая доля населения: в 2024 году с правом выбора женщины в отношении прерывания беременности не соглашались 11% респондентов, а в 2021 году – 23%.

„Улучшению отношения общественности способствуют последовательная работа организаций, работающих в сфере гендерного равенства, по просвещению жителей, постоянное поднятие темы репродуктивного здоровья женщин в публичном пространстве, побуждение людей говорить об этом и обсуждать это“, - цитируется в сообщении временно исполняющая обязанности контролера по равным возможностям Йолита Милювене.

В апреле 2024 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой предложил включить право на прерывание беременности в Хартию Европейского союза об Основных правах. Хотя резолюция не имеет обязательной юридической силы для государств-членов, она является важным символическим шагом вперед – Европейский парламент считает право на безопасное прерывание беременности одним из основных прав человека.

Репрезентативный опрос жителей Литвы проводился 19-29 июля 2024 года. Исследование было проведено компанией Spinter tyrimai. Всего в опросе приняли участие 1007 человек старше 18 лет.

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