Исследование: в Литве женщины уделяют больше внимания рождественским подаркам, чем мужчины

Согласно опросу, 12% жителей планируют в этом году потратить на подарки до 50 евро – такой ответ выбрали 13% мужчин и 11% женщин.

Тогда каждый второй житель будет дарить своим родственникам подарки стоимостью от 100 до 250 евро (51% мужчин и 57% женщин, принявших участие в опросе).

Каждый седьмой планирует подарочную корзину стоимостью более 250 евро. Опять же, чаще женщины (11%), чем мужчины (9%).

Эксперт банка SEB по личным финансам Сигита Строцките-Варне отмечает, что женщины уделяют больше внимания подаркам и созданию праздника – это можно увидеть и при планировании расходов.

"Мужчин, которые планируют ничего не дарить на праздниках, вдвое больше, чем женщин. Это показывает, что женщины уделяют подаркам гораздо больше внимания. Такое отношение отражается и на бюджете подарков – у женщин запланированная сумма выше, чем у мужчин", - сказала она.

Исследование также показало, что больше женщин, чем мужчин, тратят большую часть своего бюджета на подарки детям.