Исследование: в Литве средний бюджет подарков на Рождество составит 109 евро

"(...) Хотя из-за инфляции в этом году за ту же сумму мы сможем приобрести несколько более скромные рождественские подарки, мы не склонны тратить большие суммы на праздничные подарки и угощения. Средний бюджет подарков в этом году составит 109 евро, праздничный стол планируем приготовить в среднем за 83 евро", - говорит руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.
Согласно исследованию, с 2017 года первое место среди желанных подарков занимают наличные деньги или подарочный сертификат. Их под елкой ждут 22% респондентов.
"Мы наблюдаем тенденцию, что после пандемии свою популярность по-прежнему сохраняют билеты на мероприятия, которые находятся на втором месте в списке желанных подарков. Их в этом году хотели бы получить 20% респондентов. До пандемии билеты на мероприятия не входили в тройку самых желанных подарков", - комментирует Ю. Цвиликене.
Третий по популярности подарок – поездка или скидочный купон (19%), четвертый – парфюм или косметический товар (16%). Замыкает пятерку желанных подарков купон на массаж или спа-процедуры (15%).
По данным исследования, 10% жителей начали откладывать на рождественские подарки за месяц до праздников, такая же доля указала, что начала откладывать за 2-3 месяца до праздников, 6% начали откладывать за 4 и более месяцев до праздников.
Репрезентативный опрос жителей страны 17-29 ноября 2023 г. по заказу Финансового института Swedbank провела компания по исследованию мнений и рынка Spinter tyrimai. В опросе приняли участие 1 015 респондентов, результаты исследования отражают мнения и оценки населения в возрасте 18-75 лет.