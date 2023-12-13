Исследование: в Литве средний бюджет подарков на Рождество составит 109 евро

"(...) Хотя из-за инфляции в этом году за ту же сумму мы сможем приобрести несколько более скромные рождественские подарки, мы не склонны тратить большие суммы на праздничные подарки и угощения. Средний бюджет подарков в этом году составит 109 евро, праздничный стол планируем приготовить в среднем за 83 евро", - говорит руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.

Согласно исследованию, с 2017 года первое место среди желанных подарков занимают наличные деньги или подарочный сертификат. Их под елкой ждут 22% респондентов.

"Мы наблюдаем тенденцию, что после пандемии свою популярность по-прежнему сохраняют билеты на мероприятия, которые находятся на втором месте в списке желанных подарков. Их в этом году хотели бы получить 20% респондентов. До пандемии билеты на мероприятия не входили в тройку самых желанных подарков", - комментирует Ю. Цвиликене.