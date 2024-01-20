Исследование: в Литве скорость передачи данных 100 Мбит/c доступна 80% населения

"Например, при оценке ситуации по всей Литве общее покрытие сетей, способных обеспечить небольшую скорость передачи данных (2, 10, 30 Мбит/с), очень хорошее. Снижение сетевого покрытия видно в процессе анализа. Однако покрытие сетей, способных обеспечить более высокие скорости (100 Мбит/с и более), несколько ниже, а с особо высокой пропускной способностью (1 Гбит/с и более) — значительно ниже. Поэтому для достижения целей гигабитного общества обязательно потребуются усилия. При более тщательной оценке ситуации можно констатировать, что минимальная (2 Мбит/с) связь обеспечена абсолютному большинству домохозяйств", – сообщил в пресс-релизе руководитель исследования покрытия широкополосного доступа Марюс Бальнис.

B ходе исследования данные собирались путем определения требований к покрытию, связанных с выделением радиочастот (каналов) и условиями их использования, доступа услуг электронной связи, предоставляемых в соответствии с обязательствами по универсальному обслуживанию.