Исследование: треть опрошенных жителей Литвы оправдывает физическое насилие над ребенком

По данным опроса, в прошлом году 34 проц. респондентов не считали насилием трепание за уши ребенка за непослушание или не имели четкого мнения по этому поводу. В 2023 году такого мнения придерживались 35 проц., а в 2022 году – 42 проц.
Ситуация, представленная в исследовании, когда в магазине родители поднимают и трясут малолетнего ребенка, охваченного сильными эмоциями, была оправдана и не рассматривалась как насилие 45 процентами участников исследования. В 2023 году такого же мнения придерживались 42 проц. респондентов, а в 2022 году – 47 проц. респондентов.
По данным службы, значительную терпимость к физическому насилию в обществе выявил заданный респондентам вопрос о том, считают ли они насилием физическое наказание ребенка за непослушание или неподобающее поведение. В прошлом году 45 проц. опрошенных заявили, что их действия будут зависеть от конкретной ситуации, а некоторые поддержали такую „меру воспитания“. За три года доля тех, кто оправдывает физические наказания, сократилось с 58 до 45 проц.
Согласно исследованию, физические наказания насилием чаще называли женщины и люди с высшим образованием и высокими доходами, в то время как большая часть мужчин и респондентов старшего возраста считали, что это мера воспитания, и в определенных ситуациях они были бы склонны оправдывать физические наказания.
Руководитель службы Илма Скуодене утверждает, что обществу важно быть ответственным и чутким по отношению к каждому ребенку, и если замечены какие-либо тревожные признаки, о них следует немедленно сообщать по любому доступному каналу помощи.
„Защитники прав детей готовы отреагировать на возможное нарушение прав детей в любое время суток и в любой день недели. Поэтому люди могут обращаться к нам, позвонив или написав на Линию прав ребенка, придя лично или зарегистрировав потенциальное нарушение онлайн, предоставив срочную информацию сотрудникам полиции. Любой выбранный способ приветствуется и свидетельствует о том, что мы постепенно движемся к нулевой терпимости к насилию в отношении детей“, - цитируется в сообщении И. Скуодене.