Исследование: треть опрошенных жителей Литвы оправдывает физическое насилие над ребенком

По данным опроса, в прошлом году 34 проц. респондентов не считали насилием трепание за уши ребенка за непослушание или не имели четкого мнения по этому поводу. В 2023 году такого мнения придерживались 35 проц., а в 2022 году – 42 проц.

Ситуация, представленная в исследовании, когда в магазине родители поднимают и трясут малолетнего ребенка, охваченного сильными эмоциями, была оправдана и не рассматривалась как насилие 45 процентами участников исследования. В 2023 году такого же мнения придерживались 42 проц. респондентов, а в 2022 году – 47 проц. респондентов.