Исследование: только у 7% людей в Литве есть на работе коллега с инвалидностью

По данным последнего опроса, 21% жителей Литвы имеют в родне людей с ограниченными возможностями, 18% - в семье, 15% - в кругу друзей и только 7% респондентов сталкиваются на работе с инвалидами. 8% опрошенных указали, что имеют инвалидность.
Около трети (31%) респондентов опроса считают, что достаточно знакомы с потребностями людей с ограниченными возможностями, и только 7% - очень хорошо в них вникают, 27% жителей сказали, что общество не понимает людей с ограниченными возможностями и не знает, как их принять. Лишь 8% из опрошенных думают иначе.
"(...) От обычного отсутствия инфраструктуры до стереотипов в обществе, незнания и отсутствия солидарности – существует множество препятствий для полной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. (...)", — говорит Юлия Маркелюне, партнер Telia по вопросам разнообразия и инклюзивности.
Ю. Маркелюне также отмечает, что привлекая людей с ограниченными возможностями важно не только адаптировать физическую инфраструктуру и общественные пространства, но и повысить доступность услуг, которые необходимы в современном мире.
"Наконец, важно и то, как встречают человека с ограниченными физическими возможностями или слабовидящих в магазинах, местах оказания услуг, различных учреждениях. Недостаток знаний работающих в них сотрудников зачастую мешает инвалидам получать обслуживание, соответствующие их потребностям, другие услуги. (...)", – говорит Ю. Маркелюне.
Репрезентативный опрос населения Литвы провела исследовательская компания Rait в ноябре этого года по инициативе компании Telia.
В опросе приняли участие 1030 респондентов со всей Литвы.
Возраст участников опроса колебался от 15 до 74 лет.