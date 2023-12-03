Исследование: только пятая часть жителей Литвы открыла бы собственный бизнес

Согласно исследованию, проведенному по инициативе банка SEB, 19% планируют начать собственное дело в ближайшие год-три. Таких планов нет у половины жителей Литвы (51%), еще 26% — не определились.

На данный момент 17 % участников опроса в Эстонии рассматривают возможность открытия собственного бизнеса. Это самый низкий показатель среди стран Балтии. Почти пятая часть (19%) жителей Литвы хотели бы создать собственный бизнес, а в Латвии почти у каждого четвертого (24%) есть намерения, связанные с бизнесом.

"По сравнению с аналогичным опросом, проведенным весной, за полгода немного увеличилось количество людей, рассматривающих возможность открытия собственного бизнеса в Литве. Пока сложно сказать, является ли это долгосрочной положительной тенденцией, поскольку, по данным исследования, по-прежнему около половины населения Литвы и Латвии не хотят становиться предпринимателями. В Эстонии этот показатель самый высокий – 55%", – отмечено в пресс-релизе члена правления банка SEB Эгле Довбишене.