Исследование: только пятая часть жителей Литвы открыла бы собственный бизнес

Согласно исследованию, проведенному по инициативе банка SEB, 19% планируют начать собственное дело в ближайшие год-три. Таких планов нет у половины жителей Литвы (51%), еще 26% — не определились.
На данный момент 17 % участников опроса в Эстонии рассматривают возможность открытия собственного бизнеса. Это самый низкий показатель среди стран Балтии. Почти пятая часть (19%) жителей Литвы хотели бы создать собственный бизнес, а в Латвии почти у каждого четвертого (24%) есть намерения, связанные с бизнесом.
"По сравнению с аналогичным опросом, проведенным весной, за полгода немного увеличилось количество людей, рассматривающих возможность открытия собственного бизнеса в Литве. Пока сложно сказать, является ли это долгосрочной положительной тенденцией, поскольку, по данным исследования, по-прежнему около половины населения Литвы и Латвии не хотят становиться предпринимателями. В Эстонии этот показатель самый высокий – 55%", – отмечено в пресс-релизе члена правления банка SEB Эгле Довбишене.
Жители стран Балтии по-разному указывают, что оказывает наибольшее влияние на создание бизнеса. Для литовцев самыми значительными препятствиями являются недостаточное финансирование бизнеса на начальном этапе (32%), неуверенность в бизнес-идее (29%), административная нагрузка (24%). Кроме того, пятая часть (20%) опрошенных жителей Литвы указывает на неуверенность в будущем.
В ходе опроса в Латвии чаще упоминались отсутствие первоначального капитала (45%), неуверенность в будущем (27%), отсутствие финансовой стабильности (24%).
В качестве основных препятствий жители Эстонии выделяют отсутствие капитала (37%), отсутствие необходимых для ведения бизнеса знаний и навыков (23%), неуверенность в будущем (20%).
В августе этого года компания „Norstat“ провела исследование в странах Балтии. В опросе приняли участие 1000 литовцев, 1008 латышей и 1000 эстонцев в возрасте от 18 до 74 лет.