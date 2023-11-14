Исследование свидетельствует о повышении качества жизни в литовских самоуправлениях, не все с этим согласны

"Статистика, наверное, не врет, и материальные условия жизни – и зарплата, и занятость – они наверно определенно улучшились. Но то, чего этот индекс качества жизни не измеряет, так это мнения самих жителей", – так прокомментировал результаты исследования, проведенного для радиостанции LRT, президент Ассоциации самоуправлений Литвы (АСЛ) Миндаугас Синкявичюс.
"В этом индексе не учитывалась составляющая безопасности. За последний год мы не стали чувствовать себя безопаснее, наверное, наоборот, из-за войны, террористических событий мы чувствуем себя небезопасно. И хотя в нашем кошельке на тот или иной евро больше, это не значит, что мы чувствуем себя от этого лучше", – добавил мэр Йонавы М. Синкявичюс.
Между тем, главный экономист INVL Индре Гените-Пикчене отметила, что исследование, проведенное ЦАУП, не уделило достаточного внимания разрыву между литовскими самоуправлениями.
"Действительно, за последнее десятилетие в Литве улучшились чуть ли не все показатели экономического благосостояния, как вследствие наиболее благоприятной экономической ситуации, успешного роста экспорта, лучших результатов деятельности предприятий, так и благодаря тому, что правительство предприняло для выравнивания несоответствий в стране", –сказала экономист.
"И тем не менее в этом исследовании не уделяется достаточного внимания разрыву между самоуправлениями. Потому что в Литве идут значительные урбанистические процессы и крупные города развиваются очень быстро, их экономический пульс гораздо выше, и там концентрируется рабочая сила. Между тем, периферийные регионы и небольшие самоуправления все еще ищут себя и, конечно, не все из них находят свои конкурентные преимущества", – прокомментировала И. Гените-Пикчене.
По данным Центрального агентства по управлению проектами (ЦАУП), при оценке качества жизни в отдельных самоуправлениях страны, с 2013 по 2021 гг. во многих из них наибольший рост отмечался в таких областях как материальные условия жизни, предпринимательство и конкурентоспособность жителей. В число самоуправлений с самым высоким индексом качества жизни входят самоуправления Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, Каунасское районное самоуправление и самоуправление Неринги.
Индекс качества жизни в самоуправлениях Литвы состоит из 41 показателя, отражающего качество жизни в шести областях: материальные условия жизни, предпринимательство населения и конкурентоспособность бизнеса, услуги здравоохранения, образовательные услуги, демография, гражданская и социальная активность и общественная инфраструктура, качество и безопасность среды обитания.