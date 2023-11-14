Исследование свидетельствует о повышении качества жизни в литовских самоуправлениях, не все с этим согласны

"Статистика, наверное, не врет, и материальные условия жизни – и зарплата, и занятость – они наверно определенно улучшились. Но то, чего этот индекс качества жизни не измеряет, так это мнения самих жителей", – так прокомментировал результаты исследования, проведенного для радиостанции LRT, президент Ассоциации самоуправлений Литвы (АСЛ) Миндаугас Синкявичюс.

"В этом индексе не учитывалась составляющая безопасности. За последний год мы не стали чувствовать себя безопаснее, наверное, наоборот, из-за войны, террористических событий мы чувствуем себя небезопасно. И хотя в нашем кошельке на тот или иной евро больше, это не значит, что мы чувствуем себя от этого лучше", – добавил мэр Йонавы М. Синкявичюс.

Между тем, главный экономист INVL Индре Гените-Пикчене отметила, что исследование, проведенное ЦАУП, не уделило достаточного внимания разрыву между литовскими самоуправлениями.