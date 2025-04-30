Исследование: приобрести собственное жилье в ближайшем будущем планирует пятая часть жителей Вильнюса

„В прошлом году, когда процентные ставки начали снижаться, рынок недвижимости восстановился – мы стали наблюдать последовательный рост сделок купли-продажи жилья. (...) По данным Центра регистра за первые три месяца этого года продажи квартир в столице выросли на 44%, как показывает исследование, только 7% жителей отложили свои планы по покупке жилья“, - цитируется в сообщении Миколас Чиплис, глава по продажам и аренде компании Darnu group, заказавшей опрос.

Как показывает исследование, ожидания жителей в отношении своего первого или нового жилья растут. Жители неоднократно отмечали, что за последние несколько лет их потребности в жилплощади, местоположении и цене изменились.