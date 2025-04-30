Исследование: приобрести собственное жилье в ближайшем будущем планирует пятая часть жителей Вильнюса

„В прошлом году, когда процентные ставки начали снижаться, рынок недвижимости восстановился – мы стали наблюдать последовательный рост сделок купли-продажи жилья. (...) По данным Центра регистра за первые три месяца этого года продажи квартир в столице выросли на 44%, как показывает исследование, только 7% жителей отложили свои планы по покупке жилья“, - цитируется в сообщении Миколас Чиплис, глава по продажам и аренде компании Darnu group, заказавшей опрос.
Как показывает исследование, ожидания жителей в отношении своего первого или нового жилья растут. Жители неоднократно отмечали, что за последние несколько лет их потребности в жилплощади, местоположении и цене изменились.
Согласно собранным данным, 84% респондентов ответили, что рассматривают возможность покупки более просторного жилья, чем они планировали 2-3 года назад, 61% жителей Вильнюса заявили, что планируют приобрести жилье в более престижном месте, а 52% отметили, что выбрали бы более дорогое жилье, чем планировали ранее.
Исследование показало, что свое нынешнее жилье жители оценили в среднем на 7,41 балла. Больше всего жителей не устраивают небольшая площадь жилья (30%), недостаточная энергоэффективность (29%) и плохая звукоизоляция (29%).
„Среди самых больших недостатков имеющегося жилья жители выделяют как эстетическую обстановку дома (23%), так и неподходящую планировку квартиры (16%). Все неудовлетворительные жилищные характеристики, перечисленные в первой пятерке, характерны для старого жилья – жилья, построенного в советское время. Недаром жители, планирующие покупку жилья, отдают приоритет новостройкам“, - говорит Чиплис.
Большинство (35%) жителей Вильнюса хотели бы приобрести новостройку (2020-2025 гг.), а 13% заявили, что купили бы еще не построенный дом – по чертежам. 34% планируют искать жилье, построенное в период с 2000 по 2019 год, а 18% респондентов будут искать жилье старой постройки.
По данным опроса, 30% жителей будут искать жилье площадью 61-80 квадратных метров. Чуть меньше (24%) будущих новоселов планируют приобрести дом площадью 41-60 квадратных метров, тогда как 22% респондентов планируют приобрести более просторное жилье площадью 81-100 квадратных метров.
Как показал опрос, жители Вильнюса чаще всего планируют приобретать жилье в жилых районах, расположенных дальше от центра города. Так указали 39% опрошенных. 29% респондентов планируют жить в пригороде. 28% и 4% респондентов соответственно хотели бы приобрести жилье в центральных районах города и Старом городе.
Исследование было проведено компанией Spinter Research по заказу компании Darnu Group. В репрезентативном опросе приняли участие 512 жителей Вильнюса в возрасте от 18 до 75 лет с доходом от 1500 евро на одного члена домохозяйства в месяц.