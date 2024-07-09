2024.07.09 12:18

Исследование показало, сколько литовцев превышает скорость и в каких городах: лидирует не столица

 
ru.DELFI.lt
Greitį viršija 76 proc. vairuotojų Lietuvoje, o kas antras yra už tai gavęs baudą
Greitį viršija 76 proc. vairuotojų Lietuvoje, o kas antras yra už tai gavęs baudą
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

По данным полиции, именно превышение скорости - основная причина серьезных ДТП, однако литовцы от этой вредной привычки не избавляются. По инициативе одной страховой компании Norstat провела опрос жителей Литвы, который показал, что скорость регулярно или иногда превышают 76% водителей, каждый второй (52%) получал штраф за превышение скорости.

Согласно результатам исследования, регулярно скорость превышают 13%, а иногда – 63% литовских водителей. В числе мужчин нарушителей еще больше. 3/4 мужчин признались, что как минимум изредка нарушают скоростной режим. Скорость превышает и каждая вторая женщина.

Больше всего нарушителей в возрастной группе 40–49 и 30–39 лет – 70% и 71%. По числу водителей, нарушающих скорость лидируют Тельшяйский (73%), Каунасский (65%), Клайпедский (65%), Паневежский (63%) и Вильнюсский (61%) округ.

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52% участников опроса получали штрафы за превышение скорости. 21% получал штраф один раз, 22% - 2–3 раза, а 9% – больше 3 раз. 6 из 10 любителей превысить скорость, превышают ее на 10 км/ч, треть (34%) на 20 км/ч, а 7% – на не больше 30 км/ч.

„Превышение скорости остается серьезной проблемой. Похоже, это укоренилось в нашей культуре вождения, из-за этой привычки у нас столько ДТП. Не соблюдение скоростного режима широко распространено и уже почти вошло в норму. Водители оправдывают свои действия тем, что на определенной улице все едут быстрее.

Однако это не утешает близких тех, кто гибнет в ДТП, и от ответственности нарушителей не освобождает“, – сказал представитель ERGO Раймондас Беляускас.

ERGO Transporto priemonių žalų administravimo skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas

Он отметил, что чем выше скорость, тем меньше возможность отреагировать и вовремя остановиться перед препятствием на пути. Например, при скорости 70 км/ч тормозной путь почти в два раза превышает тормозной путь, автомобиля, который едет на скорости 50 км/ч,. Чем выше скорость, тем серьезнее последствия ДТП.

По данным полиции, высокая скорость - основная причина ДТП с летальным исходом.

Компания Norstat провела опрос в июне 2024 года. В нем участвовали 1000 совершеннолетних жителей до 74 лет.

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