Исследование показало, сколько литовцев превышает скорость и в каких городах: лидирует не столица

52% участников опроса получали штрафы за превышение скорости. 21% получал штраф один раз, 22% - 2–3 раза, а 9% – больше 3 раз. 6 из 10 любителей превысить скорость, превышают ее на 10 км/ч, треть (34%) на 20 км/ч, а 7% – на не больше 30 км/ч.

Больше всего нарушителей в возрастной группе 40–49 и 30–39 лет – 70% и 71%. По числу водителей, нарушающих скорость лидируют Тельшяйский (73%), Каунасский (65%), Клайпедский (65%), Паневежский (63%) и Вильнюсский (61%) округ.

Согласно результатам исследования, регулярно скорость превышают 13%, а иногда – 63% литовских водителей. В числе мужчин нарушителей еще больше. 3/4 мужчин признались, что как минимум изредка нарушают скоростной режим. Скорость превышает и каждая вторая женщина.

„Превышение скорости остается серьезной проблемой. Похоже, это укоренилось в нашей культуре вождения, из-за этой привычки у нас столько ДТП. Не соблюдение скоростного режима широко распространено и уже почти вошло в норму. Водители оправдывают свои действия тем, что на определенной улице все едут быстрее.

Однако это не утешает близких тех, кто гибнет в ДТП, и от ответственности нарушителей не освобождает“, – сказал представитель ERGO Раймондас Беляускас.