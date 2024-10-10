2024.10.10 15:19

Исследование показало, как жители Литвы оценивают свое эмоциональное здоровье

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Эмоциональное здоровье
Эмоциональное здоровье
ФОТО: MMD Creative | Shutterstock

Около половины жителей страны не испытывает напряжения, тревожности или стресса, показал опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу платформы Visipsichologai.lt.

Согласно опросу, уровень напряжения, тревоги и стресса в Литве стремительно падает – доля населения, испытывающего негативные эмоции, снизилась с 87 проц. в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, до 53 проц. осенью этого года.

„Очевидно, что люди свыклись с войной России с Украиной, за два года жестокие образы борьбы, вызывавшие стресс, тревогу и напряжение, стали повседневностью. По случаю Всемирного дня психического здоровья мы можем констатировать, что ситуация в стране улучшается“, - цитируется в сообщении представитель платформы Visipsichologai.lt Арминта Вагрите.

Осенью этого года войну как фактор, оказывающий наибольшее влияние на напряженность, тревогу и стресс, указали 30 проц. респондентов – почти вдвое меньше, чем весной (53 проц.) и осенью прошлого года (39 проц.). Говоря о плохих эмоциях, войну и угрозу войны чаще упоминают мужчины, респонденты с высшим образованием и жители сельской местности.

В качестве основных факторов, оказывающих влияние на психическое здоровье, указывается семейная жизнь (12 проц.), финансовые заботы (8 проц.), а также личная жизнь и здоровье близких.

Тогда как инфляция уже не вызывает напряженности – этой осенью эту причину указали лишь 2 проц. людей, тогда как в прошлом году 14 проц. опрошенных испытывали неприятные эмоции из-за скачка цен.

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