Исследование показало, как жители Литвы оценивают свое эмоциональное здоровье

Согласно опросу, уровень напряжения, тревоги и стресса в Литве стремительно падает – доля населения, испытывающего негативные эмоции, снизилась с 87 проц. в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, до 53 проц. осенью этого года.

„Очевидно, что люди свыклись с войной России с Украиной, за два года жестокие образы борьбы, вызывавшие стресс, тревогу и напряжение, стали повседневностью. По случаю Всемирного дня психического здоровья мы можем констатировать, что ситуация в стране улучшается“, - цитируется в сообщении представитель платформы Visipsichologai.lt Арминта Вагрите.