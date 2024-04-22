Исследование: почти половина жителей Литвы выбирает отпуск за рубежом

По данным исследования, в этом году почти половина – 48 проц. – респондентов, отдыхавших за границей в течение последних 12 месяцев, указали, что их отпуск длился от 6 до 10 дней (18 проц.) или от 1 до 5 дней (12 проц.). 8 проц. жителей за год берут отпуск продолжительностью до двух недель.
"Наш опыт показывает, что путешественники обычно приобретают путевки на неделю. Однако с некоторых пор мы замечаем, что продолжительность летних отпусков начала увеличиваться до 10, 12 или даже 14 дней. Весной и осенью чрезвычайно популярными остаются длинные выходные, когда путешествуют на три ночи", - цитируется в сообщении гендиректор Baltic Tours Сигитас Фабийонавичюс.
Согласно опросу, треть респондентов (32 проц.), отдыхавших за границей в прошлом году, указали, что на человека выделяли бюджет от 500 до 1000 евро. 16 проц. респондентов потратили на отдых от 1000 до 1500 евро на человека. 23 проц. путешественников выбрали для своих поездок меньший бюджет – от 100 до 500 евро.
Исследование, проведенное компанией Spinter tyrimai, также показывает, что большинство путешественников (39 проц.) сами планируют поездки за границу, 15 проц. покупают некоторые услуги сами, некоторые через турфирму, а 18 проц. доверяют все турагентствам.
В ближайшие годы принявшие участие в опросе путешественники продолжат планировать проводить время на природе, у моря или в горах – 51 проц. респондентов планируют выбрать рекреационный отдых на природе, 20 проц. респондентов – активный отдых на природе. Однако значительная часть респондентов (43 проц.) продолжит знакомство с архитектурой и историей городов.
Исследование туристических привычек жителей страны в марте этого года провела компания Spinter tyrimai. В ходе него были опрошены 1 009 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.